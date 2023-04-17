澳大利亚/中国/间谍

澳大利亚悉尼法院今天审理一名澳大利亚商人向中国间谍嫌疑人出售情报案，并对此案指控定罪入狱。

广告 继续浏览后续

据法新社引述法庭检察官指控说，55岁的Alexander Csergo自2002年以来一直在上海谋事，他被澳方警方指控向两名中国特工提供一份对方索要的"情资清单资讯"，以换取金钱打赏。

澳方检察官Connor McCraith在法庭陈案称：这名澳人是为了获得装在密封信封里的现金而出卖情资。他说，中国所寻求的信息与澳大利亚的锂矿，铁矿以及澳大利亚、美国和英国之间的AUKUS安全条约有关。奥库斯安全协约于2021年签署。

根据迈克尔-巴尔科法官在庭审上宣读的起诉书，从事广告、营销和数据分析工作的亚历山大-切戈Alexander Csergo从2021年起与这两名被指控的中国间谍在上海一家咖啡馆有过几次面对面的会谈交换情报与现钱。

这名澳人于上个星期五在悉尼的母亲家中被捕，他即被指控犯有不当外国交往，并被拘押，还不得保释。澳大利亚司法对出卖情报间谍罪可被判处15年监禁。

不过，Alexander Csergo的律师Bernard Collaery辩护称，Alexander Csergo只是对中国特工方面提供一些咨询，所涉情报涉及的是公共信息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅