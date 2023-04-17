纽约时报：当美国寻求与中国“脱钩”，德国企业扩大在华投资

纽约时报报道：华盛顿寻求斩断与北京的经济联系之际，德国经济的两个强大引擎——大众汽车和化工公司巴斯夫正在扩大对华巨额投资。

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在中国已拥有逾40家工厂的大众汽车宣布了一项新举措，将按照中国客户的愿望定制车型，比如配备内置卡拉OK机等功能，并向当地的合作伙伴和生产基地投资数十亿美元。这是该德国汽车制造商去年推出的“在中国，为中国”战略布局的一部分。

在中国拥有30个生产基地的巴斯夫正在推进一项计划，将斥资100亿欧元（约合750亿元人民币）建设一个新化工生产基地，其规模将与巴斯夫位于路德维希港、占地约10平方公里的巨大总部园区相当。

在整个德国，高管们明白这种投资与美国在经济上孤立中国的努力背道而驰。他们给出的理由是，来自中国的营收对他们的企业在欧洲蓬勃发展至关重要。

现在，这种越来越密切的商业关系受到了德国政府的密切关注。几个月来，在总理朔尔茨的敦促下，德国政府各部正在轮流讨论一项政策提案，旨在调整德国与其最大贸易伙伴中国的关系。其目的是既要使德国在亚洲各地的关系多样化，以避免对中国进口的依赖，同时也要承认与中国做生意的重要性，从而达成某种平衡。

德国的政策是在经历了艰难的一年后制定的，俄罗斯去年停止对德国输送天然气的做法提醒了立法者，依赖专制国家为本国的工业支柱提供必不可少的材料需要付出代价。就中国的情况而言，一个大问题是德国对其进口的依赖。德国靠中国提供必要的技术产品，比如手机和LED，以及包括锂和稀土元素在内的原材料。这些原材料对于德国向清洁能源和交通工具转型的计划至关重要。

德国基尔地缘政治和经济倡议主任卡特琳·卡明说。在短期内减少德中贸易关系不是个合理的选项。“德国的依赖性太大。”中德去年的双边贸易额达2979亿欧元，中国已经连续七年是该国的最大贸易伙伴。但德国对中国的贸易逆差越来越大，而疫情导致供应链中断让这种趋势又进一步恶化。去年，德国从中国的进口增长了33%，达1910亿欧元，而对中国的出口仅增长了3%，为1070亿欧元。

欧盟与中国的关系更为坎坷。2020年，中欧经过多年谈判后达成一项突破性的贸易和投资协议，但不到一年就被搁置，原因是北京对欧盟的立法者实施了制裁，因为他们批评了中国对待维吾尔族的做法。该协议本来为双方企业在对方地盘上开展业务提供了便利。

上周，作为“重新平衡”与中国经济关系努力的一部分，欧盟委员会主席冯德莱恩与法国总统埃马克龙一起访问北京。冯德莱恩呼吁重启贸易谈判，但也指出了谈判障碍，例如中国给国内制造商提供的支持以及对外国公司的限制。冯德莱恩告诉记者，访华期间与中国领导人习近平会晤时，他们没有讨论已经搁浅的中欧贸易协议。

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