纽约时报：当美国寻求与中国“脱钩”，德国企业扩大在华投资

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德国大众
德国大众 (Photos : Sylvain Biville/RFI)
作者： 肖曼
7 分钟

纽约时报报道：华盛顿寻求斩断与北京的经济联系之际，德国经济的两个强大引擎——大众汽车和化工公司巴斯夫正在扩大对华巨额投资。

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在中国已拥有逾40家工厂的大众汽车宣布了一项新举措，将按照中国客户的愿望定制车型，比如配备内置卡拉OK机等功能，并向当地的合作伙伴和生产基地投资数十亿美元。这是该德国汽车制造商去年推出的在中国，为中国战略布局的一部分

在中国拥有30个生产基地的巴斯夫正在推进一项计划，将斥资100亿欧元（约合750亿元人民币）建设一个新化工生产基地，其规模将与巴斯夫位于路德维希港、占地约10平方公里的巨大总部园区相当

在整个德国，高管们明白这种投资与美国在经济上孤立中国的努力背道而驰。他们给出的理由是，来自中国的营收对他们的企业在欧洲蓬勃发展至关重要

现在，这种越来越密切的商业关系受到了德国政府的密切关注。几个月来，在总理朔尔茨的敦促下，德国政府各部正在轮流讨论一项政策提案，旨在调整德国与其最大贸易伙伴中国的关系。其目的是既要使德国在亚洲各地的关系多样化，以避免对中国进口的依赖，同时也要承认与中国做生意的重要性，从而达成某种平衡

德国的政策是在经历了艰难的一年后制定的，俄罗斯去年停止对德国输送天然气的做法提醒了立法者，依赖专制国家为本国的工业支柱提供必不可少的材料需要付出代价。就中国的情况而言，一个大问题是德国对其进口的依赖德国靠中国提供必要的技术产品，比如手机和LED，以及包括锂和稀土元素在内的原材料。这些原材料对于德国向清洁能源和交通工具转型的计划至关重要

德国基尔地缘政治和经济倡议主任卡特琳·卡明说。在短期内减少德中贸易关系不是个合理的选项德国的依赖性太大。中德去年的双边贸易额达2979亿欧元，中国已经连续七年是该国的最大贸易伙伴。但德国对中国的贸易逆差越来越大，而疫情导致供应链中断让这种趋势又进一步恶化。去年，德国从中国的进口增长了33%，达1910亿欧元，而对中国的出口仅增长了3%，为1070亿欧元

欧盟与中国的关系更为坎坷。2020年，中欧经过多年谈判后达成一项突破性的贸易和投资协议，但不到一年就被搁置，原因是北京对欧盟的立法者实施了制裁，因为他们批评了中国对待维吾尔族的做法。该协议本来为双方企业在对方地盘上开展业务提供了便利

上周，作为重新平衡与中国经济关系努力的一部分，欧盟委员会主席冯德莱恩与法国总统埃马克龙一起访问北京。冯德莱恩呼吁重启贸易谈判，但也指出了谈判障碍，例如中国给国内制造商提供的支持以及对外国公司的限制冯德莱恩告诉记者，访华期间与中国领导人习近平会晤时，他们没有讨论已经搁浅的中欧贸易协议

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