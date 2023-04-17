缅甸大科科岛日渐军事化 印度担心为中国所用

中国/印度/缅甸

以过去十年来拍摄的卫星图像显示，缅甸大科科岛逐步建设了基础设施。印度安全官员称，近年来，中国工程师和军事人员被发现出现在该岛上。针对缅甸大科科岛日渐军事化，印度担心中国扩大海外军事足迹。

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据华尔街日报今天引述印度安全官员表示，印度正关注孟加拉湾一个具有战略意义的岛屿，担心中国可能参与了那里的基础设施建设，包括一条扩建的飞机跑道、几座机库、一条堤道和一个保护雷达设备的穹顶。缅甸大科科岛位于安达曼和尼科巴群岛(Andaman and Nicobar Islands)北部，在尼科巴群岛驻扎有大量印度军事力量。

据其中一名印度官员称，除了新的基础设施外，该地还可以看到可用于跟踪飞机的设备。这名官员表示，近年来，中国工程师和军事人员被发现出现在该岛上。他称，这支持了新德里方面的评估，即北京方面可能正为大科科岛的军事化提供技术和其他支持。

缅甸2021年的军事政变使该国被西方孤立，在经济上更加依赖中国。根据前述官员以及研究过该问题的一名前印度安全顾问的说法，在这种背景下，在大科科岛上扩大军事和监视活动，可以直接或间接地让北京方面更好地监视印度海军舰艇的活动、卫星发射和导弹试验（发射物的落水点就在附近）。

多年来，印度一直对中国在印度周边水域的存在表示担忧。印度担心，中国在斯里兰卡经营的一个位置具有战略意义的港口可能被用于军事活动。自2020年以来，中印关系急剧恶化，当时双方在有争议的喜马拉雅山脉边境爆发冲突并导致人员伤亡。

在全球范围内，中国通过一系列渐进式的行动稳步扩大军事足迹。中国已将南中国海（中国称：南海）的一些岛礁军事化，并在吉布提建立了第一个海外军事基地。美国官员说，中国正在柬埔寨建立一个海军前哨。

据华日报道称，有关大科科岛上有一个秘密的中国信号情报设施的报道最早出现在20世纪90年代初，不过，从来没有任何证据予以证实，后来被该地区官员斥为谣言。大科科岛约有1,500名居民，面积约为3平方英里，是纽约市中央公园的两倍多一点。

十年前，这里还只是一片人烟稀少的丛林，仅有一条狭小的简易飞机跑道和被棕榈树遮挡的零星房屋。2014年左右，随着这条简易跑道的延长，大科科岛的面貌开始发生变化。同年，上述雷达站开始出现，同时新建筑和改造作业在该岛的不同地方继续实施。

伦敦的政策智库英国皇家国际事务研究所(Chatham House)今年3月下旬发表了一份报告，其中包含的近期卫星图像显示出其所称的“稳步翻修，有军事现代化和支持飞机的设施的明显迹象”。该智库的部分资金由英国政府提供。

该报道引述一些国防分析人士称，考虑到中国先进的天基监视能力，至少在目前，大科科岛对中国来说可能没有多大价值。新加坡研究机构Iseas-Yusof Ishak Institute的区域安全问题专家Ian Storey表示，该岛将给中国在印度洋提供又一个立足点，尽管看起来只是一个很小的据点。但他说，中国政府的态度可能是“越多越好”。

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