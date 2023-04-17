荷兰指中国是该国经济安全最大威胁

荷兰/中国

荷兰情报部门今天在年度威胁评估中表示，中国是荷兰经济安全的最大威胁。中国的威胁涉及商业间谍活动和秘密投资。荷兰同时将俄罗斯指控为该国的安全主要威胁。

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据路透社今天报道，荷兰情报部门今天称中国是荷兰经济安全的“最大威胁”，而针对俄罗斯入侵乌克兰，荷兰情报部门将俄罗斯视为对国家安全构成主要威胁。

该机构在2022 年年度报告中曾经表示，虽然荷兰将中国视为主要贸易伙伴，但中国军事野心正在推动获取荷兰和西方技术的尝试。

据荷兰情报部门称，“中国公司和知识研究机构有时是荷兰机构的重要合作伙伴。但与此同时，中国对荷兰经济安全构成最大威胁。” 据该机构表示，“中国既利用合法投资、企业收购和学术合作，也利用非法信息数字间谍活动、招买荷兰内部人员、秘密投资和非法出口。荷兰公司、知识机构和科学家经常成为这种行为的受害者。”

荷兰情报机构强调指，中国的主要目标是总部位于荷兰南部城市费尔德霍芬的半导体设备制造商 ASML ，该公司是世界上用于制造计算机芯片的光刻机的主要供应商。中国是ASML的第三大市场。

3 月 8 日，荷兰政府表示将出台限制半导体技术出口的规则，大致遵循美国于 2022 年 10 月推出的旨在限制中国制造自己的半导体能力的法规。但该政策的技术细节仍不得而知，但 ASML 在 3 月份表示，预计将对法规涉及部分高级工具提出新的许可要求。

路透社称，荷兰情报机构稍早在 2 月表示，俄罗斯一直在监视荷兰北海的风力涡轮机农场和基础设施。荷兰提高了警惕以防止出现可能的破坏活动，荷兰并且在 2022 年驱逐了17 个俄罗斯情报机构与人员。

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