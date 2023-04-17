被指控亵渎宗教 中国一监工在巴基斯坦受警方保护

中国/巴基斯坦

北京近年来在该国投资了约数十亿美元进行基础建设

巴基斯坦警方于4月17日表示，在达苏水电站兴工作的一名中国工程师监工受到当地工人亵渎伊斯兰教指控，引发不满，目前受到警方保护。

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巴基斯坦警方今天表示，在达苏水电站兴工作的一名中国工程师监工受到当地工人指控亵渎伊斯兰教，引发不满，目前受到警方保护。

巴基斯坦占人口大多数的是穆斯林人，而亵渎宗教高度敏感，如涉嫌发表亵渎言论，都可能遭人动用私刑或引发激烈的暴力冲突。

巴基斯坦警方透露，在开伯尔-普什图省正在达苏兴建水库，该工地负责监工的这名中国工程师周六指责一名在斋月工作的工人速度缓慢，引发当地巴基斯坦的工人不满。

大家知道在斋戒月期间，穆斯林人从黎明到日落的白天会禁食。

一位匿名的巴基斯坦警察告诉法新社，当地工人们说他们斋戒，但工作速度并未变慢，却受到这位中国监工激烈言词的对待。随后工人们指控这位工程师发表亵渎宗教的言论，并引发约有400位当地民众聚集抗议。

警方表示这位中国籍的工程师监工已经在安全地方，避免发生意外。

达苏大坝是中国公司在巴基斯坦开展的众多基础设施项目之一，北京近年来在该国投资了约数十亿美元进行基础建设。

巴基斯坦法律规定对任何犯有侮辱伊斯兰教或先知穆罕默德的人都会被处以死刑。虽然到目前为止，还没有人因亵渎罪被处决。

该法的反对者指责它被用来解决个人冲突或攻击宗教少数群体的权利。

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