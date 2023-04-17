西方制裁反致中国手机蜂拥占据俄罗斯市场

俄罗斯/中国

根据消费电子产品零售商 M.Video-Eldorado 表示，2023 年第一季度，中国智能手机抢占俄罗斯市场的高达70% 以上，明显高于去年的 50% 左右。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道，中国智能手机销量升至俄罗斯市场的70%以上。在三星和苹果因乌克兰战争而双双减少在俄罗斯的销售后，中国智能手机激增，中国制造商小米和 Realme 现在占据俄罗斯市场前两名。

而且莫斯科越来越依赖北京，大幅提高了人民币的使用，增加了对中国的能源供应，并随着西方汽车制造商离开俄罗斯而开始销售更多中国品牌的汽车。

据M.Video 今天还说：“从数量上看，俄罗斯对中国品牌的需求比去年增长了 42%，总份额超过 70%。”

据《生意人报》上个月报道，俄罗斯正试图摆脱对西方技术的依赖，克里姆林宫要求参与 2024 年总统大选筹备工作的官员停止使用苹果 iPhone，理由是担心这些设备容易受到西方情报机构的攻击。

路透社还引述分析师表示，俄罗斯大多数设备都是从中国进口。但 Vedomosti 报纸 2 月份援引 GS Group 的研究称，俄罗斯2022 年从印度进口的 iPhone 数量比前一年也翻了一番。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅