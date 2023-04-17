黄之锋「起底」开枪案警员 判囚3个月 同案另一被告获缓刑

香港/黄之锋

因民主派「47人」初选案而被控颠覆国家政权罪及受审的前香港众志秘书长黄之锋，早前承认两年半前在网上发帖，公开西湾河开枪案警员及其家人资料而触犯藐视法庭罪，今(17日)早在高等法院被判入狱 3个月。同案另一认罪被告则被判监禁 21日，缓刑一年。

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根据案情，法庭在2019年10月起颁发禁制令，禁止任何人非法及故意对警务人员「起底」，另外亦为同年11月在西湾河发生的警员开枪案中的警员及其家人批出匿名令，但黄之锋仍在2020年8月於社交网站发帖，公开涉事警员的中文全名，同时附有讨论区和网站连结，内文有涉事警员丶妻子及2名女儿的相片和个人资料，违反法庭的禁制令和匿名令，被控藐视法庭，他早前已经认罪。

控方代表大律师何卓衡指出，相关帖文虽在两日内被删除，但已有4900个表情反应，186人留言，376人分享，当中更有留言煽动他人对涉案警员家人作出性骚扰及「种族歧视」。何续称，被告身为公众人物，其社交平台有50万人浏览，涉案帖文可广泛及迅速传播，法庭有责任告知公众，违反法庭命令属严重事件，须判处阻吓性处罚。

辩方的大律师黄雅斌求情时指，黄之锋已尽早认罪，显示有悔意，愿意承担法律责任，并谴责留言中暴力和性骚扰的内容，希望向涉事警员和家人致歉。

同案另一被告曾子成，涉嫌在2020年6月先後在社交专页发布三个帖文，转发开枪案中警员及其家人的资料。没有律师代表的曾子成，撰写求情信中指出，事发後已删去涉案帖文，没有再使用任何社交平台。他因事件感到沮丧，自言对其愚蠢行为後悔莫及。

法官高浩文听毕双方陈词，判黄之锋监禁 3 个月；曾子成监禁 21 日丶缓刑 1 年及支付 8000 元讼费，他会择日颁下判词。

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