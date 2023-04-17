59名基督徒逃离中国已定居美国德州

据美国“对华援助协会”（ChinaAid）网站报道：逃离中国的59 名中国基督徒辗转多国经历3年，目前已到达美国，定居得克萨斯州。这些基督徒逃亡期间，得到傅希秋牧师创办的美国华人基督教组织“对华援助协会”的救助，他们到达美国时，美国国务院官员到机场迎接，德州多间基督教会向他们提供安全的住所及生活安顿费用。

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59名寻求美国庇护的中国基督徒来自广东省深圳“五月花教会”（Mayflower Church），他们在逃亡的3年中，先后经韩国济州岛和泰国曼谷，所到之处被中国安全人员跟踪，历经磨难。

期间，傅希秋牧师向国际社会和美国政府及美国国会发出紧急SOS求救信号，引发美国人权倡导者的深切关注，使救援组织深刻意识到这些基督徒正面临着被中共跨国绑架和当事国递解回中国的紧迫危险。经对华援助协会傅希秋牧师与多方协调，美国议员及组织要求向美国政府迅速干预，59位中国基督徒终于在23年4月 7 日耶稣受难日抵达德州达拉斯机场。

中国基督教团体“五月花教会”，其命名的灵感来自4个世纪前离开家园前往新世界的清教徒朝圣者。该教会成立于 2012 年，因拒绝向政府注册、登记，中共当局对他们进行不间断的监控、传唤，聚会场所被取缔，迫使该教会不得不选择集体逃亡。

对华援助协会发表声明表示：非常高兴地欢迎五月花教会来到美国，美国当局已经授予他们人道主义假释身份。傅希秋牧师说：营救59名中国基督徒“是一次巨大的超越党派国际合作成功的典范。我们真的很荣幸能成为这个奇迹的一部分。在中国完全实现宗教自由之前，我们将不会休息。上帝保佑美国和受迫害的教会”。

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