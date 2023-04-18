世界女职网赛回返中国赛区 中国另一女网星高兴却避谈彭帅

中国/彭帅/郑钦文

中国网球运动员郑钦文对 WTA 决定结束对彭帅的中国抵制表示欢迎，而世界排名第 25 位的郑钦文表示，她期待在巡回赛级别上首次在中国本土展示自己的技能。郑钦文承认对彭帅状况不了解，并说“我只是更关注自己。”

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据路透社今天报道称，郑钦文对 WTA 重返中国感到“非常兴奋”。世界女子网球管理机构曾暂停了在中国举行的比赛，因为此前前双打世界第一彭帅在一篇现已删除的 2021 年的社交媒体帖子中指控一名前中国政府高级官员对她进行了性侵犯。

彭帅在发帖后短暂地从公众视野中消失，但去年出现在北京冬季奥运会上，并接受了法国刊物《队报》的采访。

世界女子职业网球协会WTA 曾寻求对彭帅的指控进行正式调查，并也寻求与彭帅私下会面的机会，上周该机构表示将在今年恢复在中国的运营。

据郑钦文称，“我很高兴中国的比赛终于回来了，因为我真的很高兴能在我的国人面前打球。”这位 20 岁的选手昨天周一在德国斯图加特公开赛上以 6-4 6-4 击败美国选手 Alycia Parks 。赛后她告诉路透社记者称，“我真的很想念中国，因为已经很久了，我从来没有时间回到那里。自从比赛可以回归中国，我将有更多的时间回到我的家乡，与我的家人见面，并在那里展示我的网球。”

郑钦文在 2022 年被评为 WTA 年度最佳新人，此前她只参加过 2019 年在武汉和天津举办的 WTA 资格赛。

郑钦文下一场在斯图加特的比赛将与伊加斯瓦泰克对阵。

据郑钦文说，她不知道彭帅的下落，而且她以前从未和彭帅说过话。郑钦文说，“但我觉得彭帅在中国过得很好。老实说，我不知道她怎么样。我只是更关注自己。”

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