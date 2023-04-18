G7/中国

中国外交部发言人4月18日星期二指责世界工业七国集团对中国"诽谤 "和 "污蔑 "。中国外交部的这些声明是在最富有的国家集团G7发表公报批评中国的一些政治立场之后发表的。

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北京今天指责G7 "诽谤 "和 "污蔑 "中国。据本台在北京的记者Stéphane Lagarde报道称，北京不接受世界工业七国集团的公报，就像每次中国受到谴责时一样，中国政府指责批评者干涉了中国的内部事务。中国外交部发言人汪文斌在周二下午的例行新闻发布会上说：“七国集团外长会议不顾中国的庄严立场和客观事实。它干涉中国的内部事务，恶意诽谤和污蔑中国。这个声明充满了反华的别有用心（......）中国已经向G7会议主办方日本方面提出交涉。”

由加拿大、法国、德国、英国、意大利、日本和美国组成的G7的会议公报触及了北京认为的敏感问题。尤其是俄罗斯入侵乌克兰的问题和对中国对台湾采取类似侵略战争行动的担忧，是G7今次会议的中心议题。这是因为中国军队最近在台湾海峡进行军事演习。中国政府认为台湾是一个有待统一的省份，台湾问题是中国国家的内部事务。

据汪文斌称，"台湾是中国领土神圣而不可分割的一部分，一个中国原则是维护台海和平与稳定的支柱。为了真正维护台海和平，我们必须毫不含糊地反对台湾任何独立行为。" 汪文斌还坚持说，香港、新疆和西藏问题，以及引发邻国不安的中国在南海的扩张，“中国决不允许任何外部势力以任何名义或方式进行干预。”

据中国国家媒体周二称，G7这种说法加剧了西方国家和中国之间的裂痕。与每一次批评一样，中国外交也在打“开放牌”，打世界上“最有活力和最有前途的中国市场的牌”。中国批评一些七国集团成员无视市场经济和公平竞争的原则，泛化和滥用国家安全的概念，千方百计无理压制其他国家的企业。中国外交部发言人还说，“这些国家对中国没有资格说三道四。”

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