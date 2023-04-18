中国抗议美国逮捕中国秘密警察

美国/中国/秘密警察局

针对美国司法部门提高了对美国认为的中国秘密警察的声调，并宣布在纽约逮捕了两个人，还对中国安全官员提出了几十份起诉，中国今天提出抗议，愤怒指控美国诬陷与政治操纵。

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据法新社今天自北京报道称，中国政府今天称美国对被指控在纽约设立中国地下警察局和对异议人士进行网络骚扰的嫌疑人的司法行动是诬陷与政治操纵。

据中国外交部发言人汪文斌称，中国强烈反对美国的诽谤、诋毁和政治操纵，以及对所谓的中国跨国镇压的恶意指责。中国外交部发言人王文彬在被问及该行动时还说，"我们呼吁美国立即反思，放弃冷战思维和意识形态偏见，立即停止由此产生对有损中国的不良行为、政治操纵和污蔑攻击。"

美国司法部门周一提高了对美国认为的中国秘密行动的声音，宣布在纽约逮捕了两个涉嫌人，并对中国安全官员发出了几十份起诉。据布鲁克林联邦检察官Breon Peace称，在第一起案件中，两名嫌疑人，即61岁的美国公民音译为陆建旺和59岁的音译为陈金平，涉嫌参与曼哈顿岛中国城中心的地下警察局的行动，于周一在纽约家中被捕。

据检察官宣布，在另一项调查中，34名中国 "公安部官员"，年龄从26岁到52岁不等，据信他们都居住在中国，现在面临着对中国境外，包括居住在纽约的民主活动家和持不同政见者进行网络骚扰的指控。

法新社说，另外六名中国公安部官员和两名中国网络监管官员，在2020年的一个案件中被指控，其中Zoom公司的一名中国雇员采取行动，破坏活动人士的在线会议，包括纪念1989年北京天安门广场的流血抗议。

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