被控助中国政府跨境打压异见者：美国一华人协会高层涉案被诉

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61岁的卢建旺和59岁的陈金平拥有美国国籍，分别是“美国长乐公会”的会长和秘书长。他们被控在不通知美国当局的情况下密谋充当中国政府代理人、妨碍司法公正。 两人在布鲁克林联邦法院进行的初次庭审后被保释。点击以下内文视频，了解详情。

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02:05 卢建旺，摄于2023年4月17日。 © Reuters

路透社消息，美国执法官员周一（4月17日）逮捕了两名涉嫌在曼哈顿唐人街经营中国“秘密警察局”的美国公民，指控北京方面对在美持不同政见者进行打击、恐吓、与骚扰。

检察官表示，被捕的卢和陈都是美国公民，他们领导着一个非营利组织，该组织的使命是为中国福建省人提供社交聚会场所。卢在2018年试图说服一名被中国视为逃犯的人返回中国；2022年，卢帮助开设了“警察局”，并被中国政府要求寻找居住在加利福尼亚州的一名“亲民主活动人士”。这一“警察局”在2022年年初开设，2022年秋季遭调查期间关闭。

检察官表示，卢和陈都向联邦调查局承认，美方开始调查时，他们删除了与一名中国政府官员的通讯记录。

检察官周一还公布了针对34名在“912特别工作组”当中运作的中国官员的指控，罪名是涉嫌在网上骚扰持不同政见者；同时在2020年开启的一起案件中增加了8名中国政府官员作为被告，该案件指控 Zoom Video Communications Inc ZM.O 的一名前中国高管扰乱纪念天安门事件的视频会议。联邦调查局华盛顿办事处助理局长大卫·桑德伯格称涉事人员包括10人，当中有6名中国公安部官员。

布鲁克林最高联邦检察官布赖恩·皮斯表示：“包括40名中国公安部官员在内的被告在社交媒体平台上创建了数千份虚假个人资料，以此骚扰和威胁居住在美国的中国持不同政见者，并压制他们的政治和宗教言论”。“我们不能也不会容忍中国政府迫害在这个国家寻求庇护的亲民主活动人士”。

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