台湾传购买400枚美国反舰导弹

台湾/美国/中国/陆基鱼叉导弹

此前有消息称台湾将购买多达 400 枚美国陆基鱼叉导弹。美国五角大楼于 4 月 7 日宣布了一份价值 11.7 亿美元的 400 枚反舰导弹合同，但没有指明买家，称生产预计将于 2029 年 3 月完成。彭博社昨天证实台湾是买家。

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路透社引述彭博新闻称，台湾购买400枚美国反舰导弹，并称此为应对中国的威胁。

路透社称五角大楼拒绝就这笔交易直接发表评论，但表示：“美国向台湾提供必要的国防物品和服务，使台湾能够保持足够的自卫能力。”

2020 年，台湾报告有计划购买陆基波音制造的鱼叉反舰导弹，作为台湾军事现代化努力的一部分。

当被问及该新闻报道时，台湾国防部发言人在例行媒体会议上说，该部此前已披露有关采购的信息，并称对该交易将按计划进行有信心。

本月，美国众议院议长凯文麦卡锡在加利福尼亚接待了过境访问的台湾总统蔡英文，并强调面对来自中国的威胁不断增加，有必要加快向台湾运送武器。会后，美国国会众议院中国共产党特别委员会共和党主席迈克加拉格尔表示，他希望在计划运往沙特阿拉伯的导弹之前，想方设法将鱼叉导弹运往台湾。

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