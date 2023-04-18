大众投资10亿欧元 在合肥建电动车研发中心

据《法兰克福汇报》报道，德国大众汽车集团将投资10亿欧元在中国建立新的开发中心。特别是在电动汽车领域，中国的竞争非常激烈。大众正试图以各种方式跟上形势。

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大众集团周二在上海车展上宣布，在合肥的开发、创新和采购中心将耗资约10亿欧元。目标是将在中国的开发时间缩短30%左右，并更好地满足客户的口味。为此，本地供应商应尽早参与开发。按计划，这一拥有2000多名员工的开发中心将于2024年初启动。

这家欧洲最大的汽车生产商在其最重要的市场中国面临越来越大的压力，因为客户正以越来越快的速度从内燃机汽车转向电动汽车。但大众尚未在未来的细分市场中占据重要角色。

根据最新数据，大众品牌在第一季度首次将市场领军地位输给了中国竞争对手比亚迪。大众希望到2026年推出十款新电动汽车车型来应对这一挑战。

大众汽车和整个德国汽车业在中国的处境变得有所艰难。中国售出的汽车中，约有1/4已经是电动汽车。而德国品牌迄今为止在中国电动汽车市场中几乎没有重要作用。本土品牌在该市场占据主导地位。大众汽车已将其新款ID.7的全球首发时间安排在展会前一天晚上。大众对中国的新型电动轿车寄予厚望。

德国另一品牌梅赛德斯周一晚上在上海首次展示了其豪华品牌迈巴赫的全电动版本。

德国宝马汽车集团认为自己在中国市场上有良好的定位。首席执行官Oliver Zipse周二在上海国际车展上表示，该公司对自己的定位非常满意，并对业务持乐观态度。在竞争激烈的电动汽车市场上，宝马的表现比所有其他德国高端竞争对手都好。在第一季度，其电动汽车在中国的销量就增加了两倍，达到约19800辆。该集团在高端电动车领域拥有约10%的市场份额。

但宝马在电动汽车领域并不占据领先地位。特斯拉和中国品牌Nio都领先于德国人。

Zipse拒绝了关于与中国市场脱钩的讨论。他说，公司希望减少风险，不把所有鸡蛋放在一个篮子里。“这是我们正在做的事情。”他提到了宝马在美国市场和欧洲的强大影响力。

德国汽车行业专家杜登霍夫认为，德国人面临重大挑战。仅在三月份，中国的纯内燃机汽车销量就下降了约1%，而纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量则上升了1/4以上。特斯拉和中国人在价格和成本竞争中领先，这给德国人带来了问题。为此，西方汽车制造商将不得不重新调整电动汽车的生产流程。他说：“如果你不想失去客户，就必须对电动汽车做出重大的价格和利润让步。”

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