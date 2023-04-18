天主教香港主教访中国大陆 近40年头一遭

香港/周守仁/中国

香港最高天主教神职人员周守仁今天展开对中国大陆为期五天的正式访问，这是前英国殖民地主教数十年来首次抵访中国首都。路透社称此次访问是在梵蒂冈与中国关系出现紧张迹象的背景下开启。

广告 继续浏览后续

香港主教周守仁在中梵紧张局势下历史性访问北京。在梵蒂冈报告中国单方面任命一位上海新主教几周后，周守仁主教和他的几位资深神父应北京主教李山的邀请访问中国。

路透社说，中国对上海主教的这一任命令梵蒂冈感到意外。梵蒂冈表示，它是在中国要宣布这一决定前几天才获悉这一决定。梵蒂冈此前曾指责中国违反了去年 10 月续签的关于主教任命的双边协议。

2018 年达成的协议旨在缓解中国大陆大约 1200 万天主教徒之间长期存在的分歧，即宣誓效忠梵蒂冈的地下教会与受国家监督的天主教爱国协会之间的分歧。这是自 1950 年代以来，双方首次承认教皇是天主教会的最高领袖。

在为期五天的访问之前，周守仁在向路透社发表的一份声明中，由教皇任命的周守仁说他希望“促进大陆与更广泛的教会，特别是与亚洲之间的交流与互动”。当被问及他是否从梵蒂冈向东道主传达任何信息时，周守仁通过发言人说：“这是教区之间的互访。中国大陆已与梵蒂冈建立了官方联络。”

梵蒂冈官员曾表示，2018 年的协议（其细节尚未披露）不适用于香港，因为“一国两制”安排确保香港在 1997 年从英国移交给中国统治后保持50年地位不变。

宗教信仰和礼拜自由在香港的微型宪法（即基本法）中有详细规定，自 1997 年英国将香港移交给中国以来，该宪法一直规定着香港作为中国特别行政区的地位。

但一些香港神父和天主教徒担心，中国当局正在逐步收紧对这个人口刚刚超过 700 万的城市的教会的控制，其中约 40 万是天主教徒。

路透社说，周守仁不排除向大陆宗教界提出这些担忧。据周守仁称，“可以触及不同的宗教或其他问题。到目前为止，香港本身没有限制宗教自由。”

香港政府民政事务局发言人表示，宗教自由受到《基本法》的保护，当局不会干涉合法活动的宗教团体。据香港官方发言人说：“香港是一个开放包容的城市，宗教信仰多元化。”

方济各教皇于 2021 年 5 月任命周守仁为香港主教。据该报道，在西方对香港的人权和自由日益担忧的情况下，这一任命曾被推迟了很长时间。

据中央社的消息说，天主教香港教区主教周守仁17日抵达北京，开始为期5天的访问行程。上一次访问北京的是1985年时任香港主教的胡振中。香港当时仍为英国殖民地。胡振中之后的3任香港教区主教陈日君、汤汉和杨鸣章，均未曾以主教身分访问北京。

中央社引述香港中文大学崇基学院神学院教授邢福增接受香港媒体访问时表示，胡振中当年访京的规格高于此次，当时是由中国政府的宗教局邀请，这次则由天主教北京教区邀请。

据该报道，香港教区前主教陈日君一直对梵蒂冈与北京之间签署有关主教任命的临时协议持反对意见。2018年10月，他在纽约时报撰文，批评梵蒂冈与中国政府签署临时秘密协议，更比喻教宗方济各向中国领导人习近平屈膝。

2022年5月，香港警方国安处以涉嫌“勾结外国势力罪”逮捕了包括陈日君在内的“612人道支援基金”5名信托人；11月，5名信托人及秘书被西九龙裁判法院裁定触犯“没有在指明时限内申请注册或豁免注册社团”罪，5名信托人各被罚款港币4000元，秘书罚款2500元。

中央社另引据半岛电视台消息称，周守仁的一名发言人说，这次访问期间，周守仁不太可能会见中国大陆天主教地下教会的代表。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅