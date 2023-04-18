朝鲜频射导弹遭警告时 习近平告诉金正恩中朝紧密合作还要再上层楼

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朝鲜领袖金正恩Kim Jong-un 与他的女儿Kim Ju-ae观看军事操作。 2023年4月13日 资料照片

根据平壤国家媒体星期二说，中国国家主席习近平告诉朝鲜领导人金正恩，他希望将两国的合作提升到 "再高一个层次"。法新社认为，中朝两国之间的关系是在朝鲜战争（1950-1953）期间形成的，当时毛泽东派遣了数百万志愿军与美国领导的联合国部队作战。中国至此从未告诉国人当时与联合国蓝盔部队作战，而是称之为抗美援朝保家卫国。

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据法新社称，习近平希望与朝鲜进入新一阶段。而习近平发出这一支持朝鲜信息的同时，朝鲜近几个月加紧了武器试验，引起了美国及其日本、韩国和西方国家的批评。

据习近平称，"中国和朝鲜之间的传统友谊长期以来经受住了不断变化的国际形势的考验。" 习近平在朝鲜国营的朝中社援引的一条信息中告诉金正恩称，"我不会停止努力，把双方的友谊和合作提高到新的水平。"习近平还指出，世界和亚洲的国际关系正在以复杂的方式发生严重变化。

朝中社在七国集团外长发表联合声明谴责朝鲜的武器试验，并要求朝鲜不要再进行任何核试验或发射弹道导弹，否则将面临迅速、统一和强有力的国际反应之际，发布了这一获得习近平支持的信息。

中国是朝鲜的主要盟友和最大的经济支持者。

1961年，北京和平壤签署了一项友好合作和在受到武装袭击时相互援助的条约。毛泽东形容这对盟友就像 "唇齿相依 "一样亲密。

由于朝鲜的核野心，这种关系有时会降温，但近年来中国和美国之间日益激烈的竞争有助于使中朝关系再次升温。

法新社说，中国和俄罗斯在2022年5月否决了一项联合国安理会决议，该决议要求对平壤多次发射弹道导弹实施新的制裁。

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