李尚福在莫斯科称坚定发展与俄罗斯军事合作 隐指含军事贸易

俄罗斯/中国/李尚福

根据俄罗斯官方今天发布正在对莫斯科访问的中国国防部长李尚福的讲话内容，李尚福称决心加强与俄罗斯军队的合作。李尚福今天与俄罗斯国防部长举行会晤。

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据俄罗斯新闻机构报道，中国国防部长李尚福在访问莫斯科时表示，他决心加强与俄罗斯军队的合作。

法新社报道称，李尚福的此次访问正值西方国家担心北京向俄罗斯提供武器以助俄军在乌克兰的侵略战争的军力。据李尚福说，对莫斯科的访问旨在向外部世界展示加强中国和俄罗斯军队战略合作的坚定决心。

李尚福承诺将促进中俄之间的军事和技术合作以及军事贸易，并将双边军事合作提升到一个新的水平。

俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古周二会见了他的中国同行，他则呼吁通过相互提供强有力的支持，包括在国家安全问题上来发展这些关系。他还说："重要的是，我们两国对全球地缘政治格局持续转变的意义有相同的评估。"

这是李尚福上任后的首次外访。这位中国部长周日在与俄罗斯总统普京会晤时说，他选择访问俄罗斯是为了 "强调我们双边关系有着特殊性质和战略重要性"。他在会见中说：“我们有非常牢固的关系，这种关系超越了冷战时期的军事政治联盟。”

法新社说，西方一再警告中国不要为俄罗斯在乌克兰的侵略战争提供武器。北京否认中国有任何向其俄罗斯提供武器的意图。

李尚福对俄罗斯的访问将持续到周三，这是在中国国家主席习近平3月访问莫斯科之后进行的。在那次峰会上，普京和习近平展示了他们的良好默契，摆出了决心抵制美国霸权的战略盟友姿态。

该报道称，自乌克兰战争开始以来，北京正式宣布自己保持中立，从未谴责过俄罗斯对乌克兰入侵。习近平从未与乌克兰总统泽连斯基交谈过。中国还概述了对乌克兰冲突的12点立场，其中正式呼吁尊重包括乌克兰在内的所有国家的主权，但避免对莫斯科提出任何批评。

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