突尼斯逮捕反对党领导人甘努奇

突尼斯/政治

突尼斯政局动荡，反对党和民间社会不断遭到打压。总统赛伊德眼中最不受欢迎的反对党领导人、81岁高龄的甘努奇（Ghannouch）在位于首都的家中被警方逮捕。自今年2月初以来，当局已经关押20多名反对派人士和该国著名人物。

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突尼斯总统赛义德继续实施铁腕镇压。4月17日星期一，当局逮捕了反对党-伊斯兰复兴运动党（Ennahdha）领导人、赛义德的重要反对者之一、现年81岁的甘努奇，甘努奇从而成为赛伊德解散议会以来被捕的最著名的反对派人士。伊斯兰复兴运动党发布公报谴责此一“十分严重的事件”，同时要求“立即释放”甘努奇。

突尼斯媒体援引内政部消息人士披露：甘努奇的被捕与他在周末发表的声明有关。甘努奇周末表示：如果他所在政党-伊斯兰复兴运动党受到破坏而消亡，该国将受到“内战”威胁。

甘努奇是在穆斯林开斋节前数小时在家中被捕。今年2月，甘努奇受到反恐司法中心的调查，原因是他称警察为“暴君”而受到投诉；去年11月，他曾因涉嫌与向叙利亚和伊拉克派遣圣战分子一案有关联而受到反恐司法部门法官的问询；同年7月，他受到从国外向该党下属的一家慈善组织转移资金、涉嫌腐败和洗钱的指控而受到调查。

今年2月以来，突尼斯当局加紧镇压行动，20多名反对派人士和著名人物遭到关押，其中包括前内阁成员、企业届人士以及该国收听率最高的突尼斯马赛克广播电台（Mosaïque FM）老板。镇压行动遭到国际社会和非政府组织的强烈谴责。

2021年7月政变以来掌权的总统赛义德称被捕人员为“恐怖分子”，指控他们参与了“危害国家安全的阴谋”。

2021年7月，赛义德解散了议会、罢免了总理并通过了新宪法取代2011年阿拉伯之春运动后通过的民主宪法。新宪法赋予国家元首绝对的行政控制权和军队的最高指挥权，引发政治反对派的不满和抗议示威。

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