【视频】上海车展：中国汽车制造商的崛起

上海汽车展览

2023 年 4 月 18 日在上海车展上, 中国汽车制造商比亚迪展示它的最新款轿车。

上海车展周二开幕。 中国是世界上最大的汽车市场。 到目前为止，这个市场一直由德国汽车制造商主导。 但自 1980 年代以来，大众汽车首次不再是中国最大的销售商。 中国电动汽车品牌比亚迪在第一季度超越了大众。这具有象征意义。

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在列出的排名榜中，前十的汽车制造商中，有四个是中国的，德国只有三个。例如，奥迪已经退出了排名，这显示德国汽车的份额，此前在中国占三分之一的销量已经萎缩。现在占销售额的十分之一不到。

03:56 2023 年 4 月 18 日在上海车展上, 中国汽车制造商比亚迪展示它的最新款轿车。 © AP/Ng Han Guan

中国电动汽车崛起主要是近年来，中国政府大力补贴购买电动和混合动力的汽车。美国的特斯拉就是一个例子，在排名榜中名列第十的斯特拉在上海建有一家工厂，现在这家工厂是该集团组装生产汽车最多的工厂，它还准备在上海附近开设一家电池厂。去年，中国汽车市场与 2021 年相比略有收缩，销量有所下降。这一点很明显，但如果仔细观察汽油或柴油车的销量，情况更是如此，销量下降了19%，而电动汽车和混合动力汽车的销售均呈爆炸式增长。

目前，中国拥有超过120 家电动汽车制造商，从最小的到最的大。比亚迪就是个完美的例子，它在1995年创建，最初是一家单纯的电池制造商，2003年开始只做电动汽车。从那以后，比亚迪经历了飞速发展，在上海车展，它展示了最新的车型。去年，比亚迪实现了爆炸式增长，营业额翻了一番，达到 220 亿欧元，利润几乎以 4倍数增长，超过 20 亿欧元。

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