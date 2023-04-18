许志永丁家喜不服重判要上诉 方滨秘判关3年后或将出狱

中国大陆法律学者、人权捍卫者许志永以及人权律师丁家喜4月10日被分别秘密判处有期徒刑14年和12年后，中国维权网得到消息说：他们两人不服判决将提出上诉。此外，因到武汉一些医院拍视频，揭露疫情真实情况而被抓3年无音信的公民记者方滨，其家人最近得到方滨将要出狱的消息。

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据中国维权网的消息，丁家喜的代理律师周二（4月18日）通报说，山东省临沂市中级法院法官称已知道许志永、丁家喜提起上诉，确定于20号上午至看守所提审许、丁以接收上诉材料。上诉材料将送至二审法院——山东省高级法院。

许志永1973年生，博士毕业于北京大学法学院，新公民运动倡导者；丁家喜生于1967年，著名人权律师。两人因推动中国民主、法治进步，常年受到中国政府打压。最近一次，他们因参加2019年12月“厦门聚会”而遭中国警方逮捕。

被抓3年多后的今年4月10日，山东省临沂市中级法院以颠覆国家政权罪为由，对许志永和丁家喜分别被秘密判处有期徒刑14年和12年。此事经媒体曝光，在海内外引起震动，普遍认为这是程序不合法的重判。

再说方斌的情况：2020年年初，湖北武汉疫情大爆发。武汉在1月下旬宣布封城。封城期间，方斌到武汉一些医院拍视频，揭露疫情下武汉医院中的真实情况，其后遭到当地警察抓捕。三年来，外界无法得知方斌身在何处、他的处境和被当局起诉的具体情况。

自由亚洲电台4月18日报导，一位因“个人安全”理由要求匿名的人士18日披露，近期，方斌在武汉的家属接到“方斌30号出狱”的通知：“方斌的家属已经接到警察通知，会在4月30日早上出狱。最近，方斌的亲戚又告诉一些朋友，说方斌出狱后，会继续住在其亲戚家，（警方）要求（方斌亲属）做好接待方斌的准备。”

该知情人士说，警方要求方斌的亲戚“看守住方斌”：“方斌在武汉没有自己的家，方斌出狱后可能住在其姐姐家。警方的意思是要求方斌的亲戚留意他出狱后会跟哪些人接触。看来警方在找第一个和方斌接触的人。”

另一位不愿具名的人士对自由亚洲电台说，方斌被秘密判刑，家属至今不知方斌触犯何罪：“方斌被江岸区法院秘密判刑三年多，但是家属没收到任何法律文书和判决书，也不知他的罪名。我们通过律师联系到江岸区法院方斌案的连姓主审法官，连法官一听到方斌的名字，马上对我们说‘这种事情你们也敢问？不要问’。现在方斌被关在武汉市江夏区小军山（以前是少年管教所），可能是单独关押三年多。”

今年2月，美国国会及行政当局中国委员会（CECC）曾经呼吁中国政府释放公民记者方斌以及所有因为报导中国COVID-19疫情而被拘留的人士。

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