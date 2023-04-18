郭台铭称近期没有访问中国大陆计划

台湾/郭台铭

美国苹果公司主要供应商富士康的创始人、亿万富翁郭台铭18日表示，目前没有访问中国的计划。路透社说，郭台铭希望成为台湾主要反对党国民党的总统候选人。

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寻求台湾总统职位的富士康创始人郭台铭称没有访问中国的计划。郭台铭是台湾最知名的人物之一，此为第二次竞标反对派国民党 (KMT) 的总统候选人席位，该党历来倾向于与中国保持密切联系。

据郭台铭在首都台北举行的新闻发布会上说，“我暂时没有这个计划。”72 岁的郭台铭是在被问及他是否会跟随台湾前总统马英九去中国时作如上回答。郭台铭称，“但是，任何对中华民国有利，对两岸和平有利，对两岸经贸往来有利的事情，我都会尽我所能去推动和落实。”

该新闻发布会是在郭台铭本月从日本返回之后召开的，此前郭台铭上个月作为竞选活动的一部分也访问了美国。

2019年卸任富士康总裁一职的郭台铭此前曾有一次未能赢得在野党国民党总统候选人提名。

马英九也是国民党成员，他是第一位访问中国的台湾前总统，该访问于本月结束。

自被打败的中华民国政府在 1949 年逃往台湾以来，台湾的现任领导人没有访问过中国。

台北和北京之间的紧张关系在 1 月大选前夕加剧，中国在台湾附近举行定期军事演习以震慑台湾，而台湾拒绝中国对台湾的主权主张，。

台湾执政的民进党 (DPP) 已经选择现任副总统赖清德作为该党总统候选人。

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