G7外长会议：乌战中援助俄罗斯的国家将付出沉重代价

七国集团/中国

中国新任国防部长李尚福正在俄罗斯访问，推动进一步密切中俄两军关系之际，在日本长野举行的七国集团外长会议18日在最后公报中发出严厉警告，发誓要让向正在入侵乌克兰的俄罗斯提供帮助的国家付出“沉重代价”。

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警告帮助俄罗斯规避制裁的代价

日本目前是七大工业国集团的轮值主席国。自周日起，七国集团外长在日本长野会谈，在俄乌战争之外，中国以及相关的台海紧张关系也是各国外长特别讨论的议题。各国外长在18日发表的会议最后公报中承诺将继续强化对俄罗斯的制裁措施，也将加倍努力防止发生绕道第三国，帮助俄罗斯规避制裁的行为，并发誓要让向发动入侵乌克兰战争的俄罗斯提供帮助的国家付出“沉重代价”。

中国防长上任首次出访选择俄罗斯，推动密切两军合作

公报并未具体指名针对任何国家。但几个月来，支持乌克兰抵抗俄军入侵的美欧国家十分担心中国会向俄罗斯提供军事支援。 自俄乌战争爆发以来，中国始终拒绝称这是一场战争，并且不断高调宣示与俄罗斯的友好关系。中国国家主席习近平3月20日更再次前往莫斯科，与在国际舞台陷入空前孤立的俄罗斯总统普京会谈。习近平刚刚结束俄罗斯之行，中国国防部长李尚福16日就抵达莫斯科，这是他今年3月上任以来的首次出访活动。他抵达莫斯科的次日就得以拜会普京。根据中国官方媒体新华社的报道，18日，他将与俄罗斯国防部长会谈，讨论两军国防合作现状及前景。

七国集团：在台湾议题上基本立场不变

不过，七国集团外长会议在俄乌战争议题之外，也特别关注中国在南海的扩充军力的行为，以及台海两岸的紧张关系。在法国总统马克龙访华期间就台湾问题的表态在美欧盟友间引发反弹之际，七国集团外长似乎有意对外显示他们团结一致，在会议最后公报中强调，七国集团成员在台湾议题上的基本立场不变。

美国国务卿布林肯表示，七国集团成员在中国以及台湾议题上，立场从未如此趋同和一致

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