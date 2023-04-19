世界80亿人 印度跃为人口第一大国

联合国/世界人口/印度第一人口大国

根据联合国今天公布的估计，印度将在2023年中期成为世界上人口最多的国家，超过中国近300万人口。中国人口再被聚焦。

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据法新社今天报道称，联合国人口基金会（UNFPA）关于世界人口状况的报告说，印度的人口将达到14.286亿，而中国为14.25亿。

根据今年早些时候发布的官方数据，中国的人口去年自1960-61年以来首次下降，此前，由于 "大跃进 "经济政策的错误，1959年开始的饥荒导致数千万人中国人死亡。矛盾的是，尽管近年来中国放宽了生育控制政策，但中国的这种人口下降还是持续发生。

直到十年前，中国人只被允许生一个孩子。自2021年起，中国家庭可以生三个孩子。这种中国人口下降一般归因于中国的生活成本，抚养孩子成本急剧上升。妇女较高的教育水平也推迟了生育时间。

印度没有关于该国人口数量的官方数据，印度自2011年以来没有进行过人口普查。印度十年一次的人口普查本应在2021年进行，但由于冠状病毒疫情大流行，人口普查被推迟。

现在，后勤障碍和政治上的不情愿阻止印度人口普查，而且这一大规模的调查不太可能在短期内进行。批评者因此指责总理莫迪的印度教民族主义政府故意推迟人口普查，以避免在明年的全国大选前公布失业等敏感问题的数据。

印度的经济正在努力为每年进入劳动力市场的数百万年轻人提供就业机会。但这个亚洲巨人的一半人口都在30岁以下。印度在为其不断增长的人口生产足够的电力、食品和住房方面也面临巨大困难。印度主要城市也已经在努力应对。

根据美国智库皮尤研究中心的数据，自联合国开始汇编人口数据的1950年以来，印度的人口已经增加了10亿多人。

联合国人口基金会的报告还估计，到同一日期，世界人口将达到80亿4500万。

其他国家，主要是欧洲和亚洲国家，根据联合国去年7月公布的关于2100年前世界人口趋势的数据，可以预计在未来几十年内会出现人口发展失衡。在非洲，预计到2100年，人口将从14亿增长到39亿，占世界居民的38%，而今天约为18%。根据去年7月的数据，8个人口超过1000万的国家，其中大部分在欧洲，包括希腊、意大利、波兰、葡萄牙和罗马尼亚，但在过去十年中，他们的人口却都在下降。

数据还显示，日本也正在经历因老龄化而导致的人口下降，2011年至2021年期间将减少300多万人。

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