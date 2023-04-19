中国大熊猫林惠泰国过世 享年21岁 泰粉丝唏嘘

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两只在柏林出生的中国大熊猫双胞胎幼崽 “梦想”和“梦圆”
两只在柏林出生的中国大熊猫双胞胎幼崽 “梦想”和“梦圆” AFP
作者： 珍妮特
5 分钟

深得泰国民众喜爱的中国大熊猫林惠一夜之间去世，享年21岁，泰国民众哀悼，这是根据法新社暨费加罗报周三(19日)的报道。 

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根据费加罗报，泰国民众周三共同悼 21 过世的中国大熊猫林惠。深泰国民众喜爱的中国熊猫林惠，其生活点滴多年来一直泰国民众为之着迷。不幸，林惠在泰国北部的清迈动物园，一夜之间去世。 

泰国民众周三共同举哀，悼念不幸于21岁辞世的中国大熊猫林惠。此前，曾有网民晒出林惠流鼻血的相片。 

自 2003 年以来，熊猫林惠从中国借来泰国后，一直生活在清迈动物园的空调围栏里，一直在摄像机的注视下生活。这是泰国动物园园长( Wutthichai Muangman)指出的。 

清迈动物园园长还进一步说明 “我们曾经尽可能地帮助她直到林惠离开我们为止 

报道还说，一些中国与泰国的专家们将联合进行尸检，确定死因。 星期三，当泰国不再有这只熊猫时，社交网络上一条条泪流满面的信息接踵而至。 

大熊猫林惠过世后，泰国的一个推特账号上写道：“我过去常常在电视上看她。 她是我的动力。 林惠安息吧 

另一位泰国粉丝说。：“我上周才去动物园拜访过她，听到她去世的消息很难过，安息吧 

作为中泰“熊猫外交”的一部分，签约后，雌熊猫林惠从中国成都借来给泰国清迈动物园照顾当局也替林惠投了 50 万美元的保险。 按照原定计划，泰国今年 10 月把大熊猫林惠送还给中国。 

泰国动物园播放熊猫恋爱视频画面给创创看 

清迈动物园费尽全力促成林惠和他的雄性同伴熊猫创创的交配。后来创创于2019年因心脏病去世。 

这只雄性大熊猫几乎没有性欲，这在泰国成为了人们争相讨论争的有趣话题。 专家也让创创进行节食，还给这对大熊猫夫妇看了一些其他大熊猫交配的影片，就是希望能增强这支公仔熊猫的性欲。 

 

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