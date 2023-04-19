中国大熊猫林惠泰国过世 享年21岁 泰粉丝唏嘘

两只在柏林出生的中国大熊猫双胞胎幼崽 “梦想”和“梦圆”

深得泰国民众喜爱的中国大熊猫林惠一夜之间去世，享年21岁，泰国民众哀悼，这是根据法新社暨费加罗报周三(19日)的报道。

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根据费加罗报，泰国民众周三共同哀悼 21 岁过世的中国大熊猫林惠。深得泰国民众喜爱的中国熊猫林惠，其生活点滴多年来一直令泰国民众为之着迷。不幸，林惠在泰国北部的清迈动物园，一夜之间去世。

泰国民众周三共同举哀，悼念不幸于21岁辞世的中国大熊猫林惠。此前，曾有网民晒出林惠流鼻血的相片。

自 2003 年以来，熊猫林惠从中国借来泰国后，一直生活在清迈动物园的空调围栏里，也一直在摄像机的注视下生活。这是泰国动物园园长( Wutthichai Muangman)指出的。

清迈动物园的园长还进一步说明： “我们曾经尽可能地帮助她，直到林惠离开我们为止。”

报道还说，一些中国与泰国的专家们将联合进行尸检，确定死因。 星期三，当泰国不再有这只熊猫时，社交网络上一条条泪流满面的信息接踵而至。

大熊猫林惠过世后，泰国的一个推特账号上写道：“我过去常常在电视上看她。 她是我的动力。 林惠安息吧！”

另一位泰国粉丝说。：“我上周才去动物园拜访过她，听到她去世的消息很难过，安息吧！”

作为中泰“熊猫外交”的一部分，签约后，雌熊猫林惠从中国成都借来给泰国清迈动物园照顾，当局也替林惠投了 50 万美元的保险。 按照原定计划，泰国应于今年 10 月把大熊猫林惠送还给中国。

泰国动物园播放熊猫恋爱视频画面给创创看

清迈动物园费尽全力促成林惠和他的雄性同伴熊猫创创的交配。后来创创于2019年因心脏病去世。

这只雄性大熊猫几乎没有性欲，这在泰国成为了人们争相讨论争的有趣话题。 专家也让创创进行节食，还给这对大熊猫夫妇看了一些其他大熊猫交配的影片，就是希望能增强这支公仔熊猫的性欲。

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