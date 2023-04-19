中国正在加紧建设新南极站

中国/南极开发

路透社称根据华盛顿智库收集的新卫星图像，显示中国正在增加在南极身影，这些图像显示中国在南极地区的第五个站点自 2018 年以来首次恢复建设。

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中国寻求在北极开辟新的航线，与此同时也扩大在南极洲的投入。但西方政府担心中国在极地地区不断增加的存在，可能会为中国军队提供更好的监视全球能力。

路透社引述战略与国际研究中心(CSIS) 的一份报告说，南极的新站位于罗斯海附近的岛屿上，预计建设将包括一个带卫星地面站的天文台，南极新站或帮助中国增加进入南极大陆的能力。

该机构CSIS 使用 1 月份拍摄的卫星图像来确定新的外围设施、临时建筑物、直升机停机坪以及 5,000 平方米基站更大主楼的地基。据估计，新站建设可以在 2024 年完成。

据CSIS 认为，“虽然该站可以为中国不断增长的科学极地观测卫星阵列提供跟踪和通信，但它的设备可以同时用于拦截其他国家的卫星通信。”

CSIS 还说，中国的新站位置很好，可以收集澳大利亚和新西兰的信号情报以及从澳大利亚新阿纳姆航天中心发射的火箭的遥测数据。一旦完工，该站预计还将包括一个供中国雪龙破冰船使用的码头。

CSIS 告诉路透社，虽然美国仍在南极洲保持更大的研究存在，包括其麦克默多​​站最大的设施，但中国的足迹增长更快。CSIS说，中国的第五站距离麦克默多站 只有320 公里距离。

根据中国加入的 1959 年南极条约，在南极大陆的活动仅限于“和平目的”，允许科学研究，但禁止建立基地、进行军事演习或测试武器。

据美国五角大楼 2022 年的一份报告称，中国新的南极基础设施可能部分旨在加强中国未来对自然资源和海上通道的主张，并提高解放军的能力。

路透社说，中国否认此类站点将被用于间谍活动的说法。

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