中国海外秘密派出所遭轰之际 中国公安部长会见国际刑警秘书长引注意

中国/海外秘密警察局/国际刑警

中国驻美秘密警察局17日被破获后，中国国务委员兼公安部长王小洪18日即在北京会见国际刑警组织秘书长史托克，引发注意。中央社引述人权组织担心，国际刑警组织恐沦为中国打压海外民主人士的工具。

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据中国官方的新华社消息称，中国公安部长王小洪向国际刑警组织秘书长史托克（Jurgen Stock）说，中方愿与国际刑警组织一道，推动落实中国国家主席习近平提出的“全球安全倡议”，为维护全球安全和发展作更大贡献，并支持国际刑警组织在“全球执法安全架构中的领导地位”；史托克则感谢中方对国际刑警组织的支持；双方并愿不断深化在打击跨国犯罪等方面的务实合作。

中央社引述今天美国之音（VOA）消息称，总部设在法国里昂的国际刑警组织，近年来与中国关系密切。

报道称从事人权保护的非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）2022年1月更致函国际刑警组织，信中直指这一组织已受到中国政府严重渗透，为中国政府和香港当局利用，沦为迫害流亡海外民主人士的工具。

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