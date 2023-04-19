中国/非洲

西非国家加蓬总统阿里-邦戈本周三起应中国政府的邀请对北京展开为期两天的国是访问。中国主席习近平周三在人民大会堂会见了阿里-邦戈一行，据中国官媒报道，习近平在访谈中称邦戈是中国人民的老朋友，也是他再次当选中国国家主席后接待的首位非洲国家政府首脑。他说，这足以显示加篷对中国的重要性。

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加篷也是今年一月，中国外长秦刚首访的非洲五国之一。这五国分别是埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁和埃及。

经济和政治将是阿里-邦戈访问中国的主要议程。中国是加篷的第一大贸易伙伴国，据中国驻加篷大使介绍，2022年，加蓬和中国之间的贸易增长了51%，达到45.5亿美元。其中加篷对中国的出口远远高于进口金额，加篷向中国出口石油，木材以及锰等金属原材料，而中国则主要出口加工制造品。

预计加篷总统在中国逗留期间，将与中方签署多个协议，据本台法语部加篷特约记者报道，双方签署的协议中包括一个关于农业合作的协议。加蓬要求中国提供农业专业知识，以实现粮食自给自足。

在政治层面，中国要求加蓬支持其 "一个中国 "原则。观察人士指出，加蓬高度重视不干涉内政的原则，这也是与中国合作的基础，中国已成为加蓬学生的梦想之地。

加篷将于今年八月举行总统选举，已经任期两届的现任总统受到来自反对派候选人的重大挑战。今年三月，法国总统马克龙前往该国并且出席由法国牵头举办的世界保护森林峰会，就被反对党谴责为是为现任总统竞选助阵。

加篷是非洲西部自然资源丰富的国家，但是，加篷却是今天非洲国家中陷入债务危机最严重的国家之一，不过，世界银行对加篷的债务状况并不表示过份担忧，认为油价上升提高了该国的债务偿还能力。

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