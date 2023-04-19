北京一医院大火酿29死 官方调查与删网同步

中国/火灾/北京长峰医院

北京丰台一家医院昨天当地时间傍晚发生火灾，已知造成29人死亡。此前，这场火灾的死亡人数报告为21人，已经是2002年以来中国首都最严重的火灾。当局启动调查，逮捕涉嫌防火安全官员，同时网管大力删除网络的消息与批评。此火灾令当局神情紧绷，去年新疆乌鲁木齐一场火灾，引发中国全境抗议，并蔓延为白纸抗议运动。

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据法新社今天自北京报道称，北京当局周三表示，中国一家医院的院长已被逮捕，此前他所管辖负责的长峰医院发生火灾，造成29人死亡，这是北京20多年来最严重的灾难之一。 长风医院位于北京西部，距离天安门广场约25分钟车程。

据社交网络上发布的图片显示，周二晚间的大火迫使病人拖拽着床单从窗户逃出，并蹲在墙外的空调上求救。

医院所在的丰台区副区长在一次新闻发布会上说，他对这一火灾"深感遗憾"。他告诉记者："我们感到深深的自责和内疚。"他还向整个城市的人民表示道歉。他说，受害者包括16名妇女和13名男子。

北京市警察局宣布逮捕12人，包括医院院长和负责大楼装修工作的公司员工。根据中国国家电视台CCTV援引的初步调查，火灾是由 "内部装修工作中产生的火花 "引起的。据称这些火花点燃了工地上易燃油漆的挥发性物质。

根据法新社记者指出，周三上午，医院大楼周围仍然可以看到警力四布，阻拦那些用手机拍摄的路人观看群体。

大楼的主入口从外面看基本完好无损，但商业媒体财新网发布的内部图片显示了烧毁的病床和发黑的墙壁。在医院建筑群的一侧，可以看到被烟熏的窗户和墙壁，以及破碎的窗户。

据当地媒体报道，周二下午5点前不久，长风医院的火灾警报被拉响，半小时后火被扑灭。据中央电视台消息说，29名遇难者中，26人是病人，2人是医院员工，1人是病人的亲属。据同一消息来源称，仍在医院的78名病人被转移到西翼病区。

市政府称，周三上午，在火灾中受伤的39人仍在医院。

这场火灾是二十多年来中国首都最严重的一次。2002年6月，一家网吧的火灾造成25名学生死亡。

在社交网络上，病人躲在医院门前的空调机上逃命，或者在跳楼前紧紧抓住床单的图片在网络四传。

在中国社交网络微博上，网民们周三抱怨围绕这场火灾而迅速实施的网上审查制度。网上有人指责，"这么多人死了。这是一个重大的安全事件，奇怪的是它不像一个名人侮辱另一个名人的闲话花边那样受欢迎。"另一个人说："他们已经在社交网络上把这一火灾从搜索中删除，而且删禁干净彻底。

法新社说，在中国，致命的火灾是相当普遍的，因为安全标准差，负责执行的官员腐败。但在北京，这种灾情则比较少见。2022年11月，新疆西北部地区首府乌鲁木齐的一栋住宅楼火灾造成10人死亡，引发了民众对清零健康限制愤怒，这些限制被指责阻碍了新疆大火的救援。

同样在11月，有38人在中国中部的安阳一场工厂火灾中死亡，当局指责员工处理不当。

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