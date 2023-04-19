宋涛会见中华奥委会主席盼维护奥运模式

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台湾的「中华奥委会代表团」日前赴大陆参加两岸体育交流座谈，大陆国台办主任宋涛17日会见中华奥委会主席林鸿道一行指出，希望中华奥委会继续维护「奥运模式」，并称要让台湾运动员在今年九月的杭州亚运会上，感受「家的主场」氛围。

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中华奥委会主席林鸿道则表示，此行反映了各界对两岸体育交流尽快恢复的期待，他并指出，宋涛全程以「中华台北奥委会」称呼台湾的代表团，而非大陆媒体常用的「中国台北奥委会」。

大陆所称的「奥运模式」，台湾称为「奥委会模式」，是以「洛桑协议」为基础，规范中华奥委会的英文名称是「Chinese Taipei Olympic Committee」。台湾的中华奥委会与大陆的中国奥委会并于1989年在香港签署协议，台湾体育团队及组织前往大陆，都称为「中华台北」。

2021年7月东京奥运举行前，台湾著名田径运动员纪政发起公投案，推动将奥委会名称「中华台北」改为「台湾」，要用台湾代表团的名义参加东京奥运，最后不同意票共有577万、占54.8%。公投结果虽否决了提案，但也引起北京当局高度关注。宋涛这次表达，希望台湾继续维护「奥运模式」，显示大陆方面不乐意见到更名案再度发生。

宋涛这次会见林鸿道，大陆国台办网站的标题是「宋涛会见中国台北奥委会参访团」。但据了解，在会见过程中，宋涛都以「中华台北奥委会」称呼台湾的代表团。

宋涛指出，多年来大陆奥委会与台湾方面建立有效机制，在两岸体育交流合作中发挥主要作用。他说，「事实证明，只要认同『九二共识』政治基础，两岸关系就能和平发展，两岸交流合作就能更加顺畅」；他希望中华奥委会继续肩负起维护两岸共识、维护「奥运模式」的责任，在两岸体育交流及重大国际赛事中发挥积极影响和作用。

他还表示，第19届亚运会将于今年九月在浙江杭州举办，陆方将秉持「两岸一家亲」的理念，让台湾运动员在杭州亚运会上感受「家的主场」氛围。

中华奥委会主席林鸿道则表示，体育是两岸交流合作的先行领域之一，这次访问大陆，反映了大家对两岸体育交流尽快恢复的期待。台湾运动员将参加今年在大陆举办的重要赛事，希望台湾选手能够得到更多的关心和鼓励。

杭州亚运原定去年9月10日到25日举办，受疫情影响，延到今年9月23日到10月8日举行。

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