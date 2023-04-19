抗议上海封城的26岁示威者逃到德国，决定发声

新冠

去年11月，HUANG Yicheng 参加了一场反疫情封城抗议活动。当时他在上海，逃离警察抓捕的经历让他感到茫然又恐惧。逃脱逮捕的四个月后，这名26岁的年轻人逃往德国，在汉堡通过路透社发声，支持仍被拘留的抗议者。他是第一批公开透露自己身份的人之一。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

03:00 HUANG Yicheng，摄于德国汉堡 © Reuters

路透社表示，HUANG Yicheng还清楚地记得11月27日晚上，他在上海市中心的乌鲁木齐路附近看到大约400至500名抗议者。“抗议活动最初是和平的，示威者高喊口号并举着白纸作为他们不满的象征。但入夜后，警方开始暴力逮捕抗议者，场面迅速变得混乱”。

“我被倒放过来，下巴贴在水泥地上。我的鞋子和眼镜丢在了乌鲁木齐中路。那一分钟是我一生中最害怕的一分钟”。

之后，他坐上了一辆满载其他被拘留抗议者的警车。在车里，他目睹了警察掌掴和殴打几名女性抗议者。他设法在混乱中悄悄溜了出去。回到街上，HUANG奇迹般地遇到了一位熟人，熟人将他带到了远离抗议地点的安全地，他从那里打了一辆出租车返回家。

抗议结束后，HUANG一直保持低调，等待德国签证到来之际“生活在极度恐惧”中。最终，他在2023年3月下旬离开了中国，警方没有联系他。目前他正在德国读研。

然而随着时间的流逝，HUANG表示他出现了一种强烈“幸存者的内疚感”：“为什么他们要入狱而我自由了？我认为入狱的人可能是我。很有可能现在入狱的是我（如果我留在中国的话）”。

路透社引述维权组织和律师等人的消息称，在抗议活动发生后，数百人在中国全国多个城市走上街头，警方立即审讯并拘留了数十名参与者。许多人只被关押了不到24小时，或在被拘留数周后获释。但路透社表示，自己无法独立核实有多少抗议者被警方拘留或被起诉，多少人仍被拘留。中国公安局没有对路透社的询问做出回复，路透社也没能联系上北京和上海的公安局。去年12月，中国国家主席习近平告诉来访的欧洲官员称，“沮丧的学生”是当时抗议活动的幕后推手。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅