欧盟称严重关切中国当局逮捕维权人士

中国/逮捕维权人士

欧盟19日称对中国正式批捕两名著名的中国人权活动人士表示严重关切，欧盟并呼吁立即释放他们。此前他们是上周在北京试图与欧盟官员会面时被逮捕。

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欧盟严重关切中国逮捕维权人士。据路透社今天报道称，欧盟发言人周二晚些时候在给路透社的电子邮件回复中表示，中国维权人士余文生和许艳在上周四与来访的欧盟官员会面前不久被拘留已经是不可接受，而上周六中国当局对他们的正式逮捕更是引发欧盟严重关切”。

该发言人说，“欧盟要求中国当局立即无条件释放他们。”发言人说，“中国对人权活动人士和律师的持续打压是欧盟众所周知的关切，我们在各个层级都提出了这一问题。”

中国当局尚未证实这对已婚夫妇被拘留的消息。

在周三的新闻发布会上，当被问及中国维权人士余文生和许艳被捕一事时，中国外交部发言人汪文斌没有直接提到两人，而是说“中国当局依法办案”，还称中国反对干涉内政。

55 岁的余文生是一位人权律师，去年被以“颠覆国家政权”罪名遭判监四年。他是 2015 年对律师镇压行动中被捕的 300 多名维权律师和活动人士之一。他的活动家妻子许艳为他的释放进行奔走，并声称他在拘留期间遭受酷刑和健康状况不佳。当局否认酷刑指控。

余文生与许艳两人因“寻衅滋事”而被正式逮捕，这是当局对持不同政见者通常使用的一种模糊指控，对于更严重的案件，最高可判处 10 年徒刑。

据知情人士透露，这对夫妇原计划与来访的欧盟亚洲高级外交官韦根、欧盟驻华大使阿尔比纳纳以及中国民间社会代表会面。

欧盟驻北京代表团周五表示，另外三名人权律师王全璋、王宇和包龙军也已被软禁。

据不愿透露姓名的消息人士称，有两名中国律师成功参加了周四的会见。

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