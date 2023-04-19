法国警方称抓获一起华人洗钱案

法国/中国/洗钱

法国巴黎北部一家法院审理一桩跨境洗钱犯罪案。一位接近此案调查和博比尼检察院的消息人士今天表示，六名男子因涉嫌通过一家进出口公司向中国转移3600多万欧元而被指控洗钱和隐瞒工作。

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据法国博比尼检察院检察官办公室说，其中四名年龄在35至49岁之间的男子被收监，另外两人在司法监督下被释放。法新社说；这证实了《巴黎人报》此前关于这一案件的报道。

此案是在Bercy法国财政部的反洗钱部门Tracfin发出关于向中国转移大笔资金的若干警报后立案的。巴黎司法警察属下的金融研究和调查大队（BRIF）进行的调查，发现该案寄往中国的资金超过3600万欧元。据一位接近调查的消息人士透露，这个洗钱系统已经存在有时，包括将 "那些有现金的人和需要现金的人 "串联起来。

据法新社说，位于巴黎北郊奥贝维利耶（Seine-Saint-Denis）的成衣批发商所在的Cifa（法国西部国际中心）的一家进出口公司的经理充当了中间人。

具体来说，是通过网络来向涉案公司存入他们非法现金，再从国外开设的账户中收回资金。涉案公司从转账中抽取佣金。涉案公司开具假发票，再通过在德国等地开设的相关账户向中国汇款。

在调查过程中，警方从欧洲银行账户中查获了150万欧元，此钱正准备汇往中国。

据一位接近调查的消息人士透露，4月3日开展的大规模反洗钱行动导致涉案的8人在巴黎地区被捕，并搜查到了17.2万欧元的现金和从银行账户中缴获的约140万欧元以及汽车和豪华手表。

消息称，可能还会有新的发现致使其他涉案人遭拘捕。

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