法新社称台湾人在准备战时急救应对

台湾/中国

这是一幅2023年4月11日拍摄的插图，图中展示的中华人民共和国和中华民国国旗前可以看到士兵的微型模型。

台湾面对中国军事压力是不可避免与现实的话题。在不到12个月的时间里，乌克兰的战争和中国的两次大规模军事演习终于使台湾2300万居民中的许多人相信有必要为最坏的情况做准备。也像越来越多的台湾人一样，法新社采访医生林育廷称他牺牲部分周末时间来参加民防训练，以防中国入侵台湾时能应对。

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法新社今天自台北报道称，台湾医生林育廷认为， "当战争可能性存在时，我认为你必须做好准备。"45岁的林医生在台北的库玛学院接受培训。她说："除了上前线，还有其他有用的方法。" 她说，她的两个孩子，12岁和8岁，也应该知道如何在战时危机中学会反应。

培训课程非常实用：如何有效地找到最近的防空掩护洞，或者在疏散时如何最好地准备一个应急包。

他们还学习处理来自中国的虚假信息，如1000枚导弹可能同时轰炸台湾，或5万艘中国军舰将在台湾海岸登陆这一类的恐吓信息。课程负责人解释说，他们正在建立一个 "第一道心理防线"，以抵御中国旨在对台湾的民主制度及台湾防御能力提出质疑的故事。

为期一天的课程费用为1,000台币约30欧元，教授急救方法，包括如何在伤口上使用止血带或消毒敷料。

为了传达应对信息，培训人员使用了俄罗斯导弹袭击乌克兰居民楼的图片，甚至是史蒂文-斯皮尔伯格的电影《拯救大兵瑞恩》的节选。

据林医生说，大家都想来听课，“要获得一个座位非常困难。我认为这部分是由于乌克兰战争引发的原因与效应。”

自2022年1月以来，这所学院已经接待了10,000人，每期新课程的桌位在几分钟内售罄。台湾人希望更好地应对重大攻击的愿望也反映在平民参与空袭模拟和设计中国可能入侵的指南上。

法新社说，台湾的一些富豪为该培训计划提供了资金，这些富豪也为台湾的军事预算注入了数百万美元。其中包括台湾最成功的商人之一、微芯片制造商联合微电子公司（UMC）的创始人罗伯特-曹。该培训制定了300万台湾人听课的目标，并打算在今年夏天通过在线课程加快这一进程。

台湾的此类战时应对课程最近开设了全部由女性组成的计划，一名负责的台湾人说，报名参加军事演习的女性比男性多，她们认为已经不得不参加军事演习。不愿透露自己姓氏的家庭主妇赖某将丈夫和两个孩子留在家中，她自己来学习民防知识。她说，“如果战争爆发，我会在后方。但我参加这个课程是为了知道我可以做什么来帮助别人。”她认为，"我必须确保我知道该怎么做，才能保证我的孩子的安全。"

37岁的会计于巧玲则在5月参加了射击课程之外的培训，称她以此来保卫她的父母。她说， "如果发生战争，我将用枪来保卫我的家园。我照顾我的父母，他们已经超过60和70岁了。我有责任保护他们。" 她认为，"我们必须做好充分准备，而不是逃避现实。"

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