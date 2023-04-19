纽约唐人街居民谈中国秘密警察局一案

中国海外秘密警察局案

61岁的卢建旺和59岁的陈金平分别是“美国长乐公会”的会长和秘书长，两人涉嫌在曼哈顿唐人街区经营一个中国“秘密警察局”，被控在不通知美国政府的情况下密谋充当中国政府代理人、妨碍司法公正。他们在布鲁克林联邦法院初次出庭后被保释。检察官称，“海外警察局”是中国政府镇压海外异见人士的新举措。对此，在纽约华人街住了60多年的社区活动人士CHAN Karlin对路透社表达了自己对异见人士被监视、联邦调查局工作方式等的看法。点击以下内文视频，了解详情。

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02:10 纽约唐人街社区活动家CHAN Karlin © Reuters

CHAN Karlin对联邦调查局周一（4月17日）逮捕两名纽约居民“并不感到特别惊讶”。他解释道：“没有什么真的让我感到惊讶。人们确实密切关注持不同政见者，无论是通过非营利组织，还是通过什么其他的方式……很多国家都这样做”。“我认为他们（中国异议人士）可能一直都知道自己被监视。比方说，如果你是一个高调的持不同政见者，你来到美国，美国给你庇护，你会意识到你会被跟踪的”。

CHAN Karlin还表示：“多数移民到美国只是想让自己过上更好的生活。他们不参与这种政治活动。我的意思是，反正我没有让自己卷入中华民国和中华人民共和国之间这种揪扯。的确有些人对这些事情比较在意，但大多数人对这种事不会太过在意。 我的意思是，你没有做任何坏事，就没什么可担心的”。

对于监控，他认为：“在我们这个国家，无论我们走到哪里，都有人看着。有交通摄像头、每个商业街都有摄像头。你可以走出家门，步行五英里，监控摄像头几乎可以记录下你走过的每一步。所以你知道，你一直都在被监视着。我们生活在人工智能时代，监控摄像头的时代。监控摄像头有时是必要的，但有时的确会被人所滥用...我希望我的床底下没有麦克风”。

对于本案的调查，他指出：“我对FBI非常有信心，他们会做彻底的工作进行调查。除非有相当多的证据，否则他们通常不会进行逮捕。但有时调查的确也会出错，因为比如之前有几名知名的中国研究人员和科学家被捕的案例，他们被指控为中国从事间谍活动，然后一年半两年后，指控被撤销了。但他们的职业生涯已经毁了。所以，FBI在进行彻底调查时应该小心，而不是出于政治考量而跳到（结论）”。

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