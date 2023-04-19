美国有科技公司反对查禁TikTok

代表IBM、微软和苹果等公司的美国信息科技产业协会（ITIC）等团体，正在进行游说，希望缩小参议院正在酝酿针对TikTok的一项法案范围。这些科技公司担忧，自己也可能受到这项法案牵连。科技企业的反对声浪之大，可能使拜登政府无法完成对TikTok国家安全审查。

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彭博信息引述知情人士报导：先前以TikTok为中资所有为由而提出的禁止法案，只单独针对TikTok一家公司，但上个月由民主党议员华纳和共和党议员图恩在参议院提出的法案，将让商务部长有权评估国安风险，并有权禁止由中国或俄罗斯等敌对国家拥有或运行的任何技术，因此获得拜登政府和两党的支持。

不过，一些科技公司却警告，这项法案将使政府获得影响范围广泛的新监管权力。科技公司主管表示，一旦这项法案通过，他们担忧公司可能只因为一小块硬件或一行程序码，就得面临国安审查，因为这些企业的大部分系统都包含一些中国技术。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）资深顾问芮恩希表示，目前的法案将大幅扩张商务部长的职权，他说：“这基本上在主张，安全应当优先于经济原理、一般的贸易规定，和一般的经商规则。如果我是一家高科技公司，我也会非常担心。”

另据《纽约时报》报道：联邦行政及立法机构扬言查禁短影音平台TikTok，主要理由在抖音是中国字节跳动公司旗下分公司，有危及美国国家安全之虞，但律师贾弗(Jameel Jaffer)投书《纽约时报》指出，政府若执意要关掉抖音，势必还要过宪法修正案第一条保障言论自由这一关。

辩论查禁抖音一案，宪法第一修正案未受到更多关注，可能在字节跳动乃是中方公司，无法主张宪法言论自由权，但若撇开公司的权利问题，使用平台的有1亿5000多万美国人，他们在抖音张贴、消费，无疑就在使用第一修正案的赋予的权利。

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