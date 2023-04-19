英国政府承认对中国海外秘密警察局可能偷在有不安

英国/中国/秘密派出所

针对英国《泰晤士报》昨天发表的一篇关于中国人充作秘密警察的报道文章，英国政府周三表示，正在极其认真地对待可能存在的在英国境内运作的中国秘密警察局威胁。

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英国《泰晤士报》是在周二18日发表了一篇关于音译为林瑞友的中国人行迹文章，这位林姓中国人是一名在伦敦南部克罗伊登区经营食品配送业务的商人，据称他还作为一个未申报的中国秘密派出所的行使“秘密警察职能”。该文件详细介绍了他与英国执政的保守党的联系，并展示了林姓先生与前首相鲍里斯-约翰逊以及特雷莎-梅合影的照片。泰晤士报还称，这位中国商人与中国共产党关系密切。但林姓先生否认为中国工作。

据英国内政部说，关于据称未申报的中国秘密警察局在英国运作的报告显然非常令人担忧，我们会非常认真地对待。

法新社引述消息称，这些秘密警察局单位将允许中国公民执行某些行政任务，但也会被用来追捕反对者。

英国内政大臣克里斯-菲利普告诉国会议员，任何胁迫、恐吓或非法遣返个人的企图都是不能容忍的。他说，中国和其他一些国家的政府正试图压制他们在国外的批评者，破坏民主和法治，推进他们自己的地缘政治利益。

在人权组织 "保障卫士 "去年详细介绍了此类秘密警察局的存在后，英国内政部和伦敦警方对此事展开了初步调查。

这个总部设在马德里的非政府人权组织的活动主管劳拉-哈特告诉法新社，林姓先生与中共机构有 "明确和可证明的联系"，并呼吁启动调查。

针对《泰晤士报》的文章，中国驻伦敦大使馆表示，中国方面已经 "多次重申，中国没有在国外设立所谓的警察局"，并批评英国媒体做出 "错误的指控"。据中国使馆称：“中国坚持不干涉他国内政的原则，严格遵守国际法，尊重所有国家的主权。”

法新社说，在英国媒体披露这些消息的同时，美国当局周一宣布逮捕两名男子，他们与联邦警察对纽约的一个非法中国 "警察局 "秘密机关的调查有关。案中包括中国政府官员在内的几十人也被指控犯有网络骚扰罪。

中国政府星期二指控美国的司法行动是“诬陷”和"政治操纵"。

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