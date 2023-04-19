9中国人中非凶杀案：瓦格纳与反叛组织谁是凶手？

中国/中非/9人遭害

据中非共和国政府称，对一个月前中非共和国一个金矿的9名中国工人被杀事件的调查证实，他们是被该国的主要反叛组织谋杀的。但该组织在袭击当天就否认对凶案负责，他们指控是俄罗斯雇佣军组织瓦格纳干的。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，中国矿业公司黄金海岸集团的9名员工于3月19日在该国中部的钦博洛金矿的一次夜间袭击中被枪手杀害。中非共和国官方立即指责反叛的变革爱国者联盟（CPC），但该组织立即予以否认，并指责是俄罗斯准军事团体瓦格纳所为。

据中非司法部长Arnaud Djoubaye Abazène19日援引调查的最终报告说："暗杀的肇事者（......）无疑是变革爱国者联盟的成员." 但报告没有透露细节内容。

据联合国和非政府组织称，在班巴里这个地区，以及在这个世界上最贫穷的广大中非国家的其他地区，自2018年以来，黄金和钻石开采主要被与瓦格纳关系密切或有联系的俄罗斯公司占据，但也有一些中国公司挤入。

自2018年以来，数百名来自瓦格纳的雇佣兵加入了已经存在当地的其他数百名雇佣兵，当时福斯坦-阿尔尚-图阿德拉总统受到正在向班吉推进的叛军组织的威胁，呼吁莫斯科出面拯救中非共和国训练不足、一贫如洗的军队。

中非官方称，中非共和国国家元首和中非人民感谢 "我们的俄罗斯盟友，他们成功地为我们解除了那些（谋杀）肇事者的武装，缴获了武器证据并击溃了这些罪犯的残余势力。"

中非司法部长在新闻发布会上说，他今天收到了特别调查委员会关于这九人 "暗杀事件 "的报告。他没有透露报告的内容，也没有允许记者提问。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅