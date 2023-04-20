中国官方对西方炒中国人口被印度超车不高兴

中国/人口/印度

中国中央电视台今天谴责西方媒体在报道中国人口数量被印度赶超时，故意无视中国的发展，利用这一话题“唱衰”并鼓吹脱钩。

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中国中央电视台抨击西方对其人口下降的炒作。路透社今天引述中国央视措辞犀利的评论说，近年来西方媒体的潜台词是，中国的发展陷入“大麻烦”，当中国的人口红利消失时，中国将衰退，全球经济也将受到影响。中国央视还说，“他们一路诽谤，中国一路发展，创造了人口众多的经济持续稳定发展的奇迹。”

根据联合国周三公布的数据显示，印度正在取代中国成为世界上人口最多的国家，到今年年中人口将比邻国多近 300 万。

中国央视谴责的准星瞄准美国，指责“美国加紧遏制中国发展，鼓吹进一步脱钩，从联合国报告中找到了新的炒作点。”央视称，西方简单地将人口规模等同于发展成就。并说，“这种炒作缺乏对人口发展规律的基本认识。在人类社会发展的今天，出生率下降和生育意愿下降是全世界面临的共同问题。” 中国中央电视台说西方发达国家普遍面临劳动力短缺等问题。

去年，中国人口六十年来首次下降，这一历史性转折预计将迎来公民数量的长期下降，对中国经济和世界产生深远影响。

路透社采访北京的国贸商业区一位40 岁的从事金融工作的刘姓者说，印度人口超过中国是不可避免的现象，而且印度的经济实力还将占据主导地位。他认为，“中国的经济实力会被超过，印度的人口增长对中国没有任何重大影响。它对我们的影响也不大。”

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