中国释放数名青年白纸抗议者

中国/新冠病毒/白纸抗议

至少有两名中国妇女参加了在北京举行的历史性“白皮书”示威活动，要求结束对 COVID-19 的限制，她们的两名朋友告诉路透社，她们在被拘留近四个月后于周三获释。另有消息报告其他两名示威者也获释，离开拘留处，但未知他们是否处于被监视居住司法处置中。

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据路透社今天报道称，11 月下旬在中国各地城市开始的抗议活动在中国国家主席习近平执政的十年中是前所未有的。消息人士此前告诉路透社，示威在几天内被警方镇压，但抗议帮助加快取消延时三年严格的清零限制。

据维权组织、律师和这些人的朋友称，抗议活动发生后，全国各地数百人走上街头，其中许多人举着白纸表示他们的不满，警方立即审讯并拘留了数十名参与者。许多人只被关押了 24 小时或更短时间，或者在几周后被释放。

据当事人的两名朋友透露，26 岁的图书编辑曹芷馨和 27 岁的教师翟登蕊已于周三获释。

路透社说无法立即联系到这对夫妇发表评论或确定他们被释放的原因。公安部和北京市公安局没有立即回应置评请求。他们之前没有对拘留发表评论。

人权观察报告称，这对是去年 12 月被拘留的四名抗议者之一，他们被指控“寻衅滋事”，最高可判处五年徒刑。

曹芷馨在被拘留前不久拍摄了一段自己求救的视频。该片段后来被朋友公开，并在网上广为流传。在其中，她提到她的几个参加抗议活动的朋友被警察带走了。

其他抗议者在官方报复的威胁下保持沉默，但一些人公开反对中国镇压基本上和平的示威活动。

据中央社今天报道称，参与白纸运动曹芷馨等人被关押4个月后获释。中国非营利独立媒体NGOCN Intl在社群平台推特（Twitter）发文，指据知情人透露，“白纸青年”曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪4人19日已离开看守所，但目前未知是否处于取保候审状态。

她们因参与2022年11月27日的北京亮马桥集会，被以“寻衅滋事”罪名逮捕，羁押于朝阳看守所。

报道引述英国广播公司先前消息，在白纸运动中，许多被拘捕者受过良好教育，其中一些人曾就读于英国和美国的大学，他们的身份包括作家、记者、音乐家、教师和金融业专业人士，不少是女性。他们并非活动人士，而是一群关注社会的年轻人，对人权和弱势群体的权利感兴趣。

路透社今天称无法独立核实被警方拘留或被指控并仍被拘留的抗议者总人数。

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