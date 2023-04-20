华为巧得740 万个硬盘 偷供者美国希捷今挨罚3亿美元

美国/希捷/华为

希捷科技控股有限公司称已同意支付 3 亿美元罚款，与美国当局就违反美国出口管制法向中国华​​为运送价值超过 11 亿美元的硬盘驱动器达成和解。

广告 继续浏览后续

据美国商务部报告，美国希捷因向中国华为运送 700 万个硬盘而被罚款 3 亿美元。

据路透社报道称，希捷在 2020 年 8 月至 2021 年 9 月期间将此批硬盘出售给了华为，违反 2020 年 8 月颁发的一项规定限制向中国华为销售使用美国技术制造的某些外国产品。出于对国家安全和外交政策的担忧，华为于 2019 年被列入美国贸易黑名单实体名单，美国要求减少向华为销售美国商品。

这一处罚是美国当时采取的一系列行动中的最新举措，目的是阻止中国获得可能支持军事、侵犯人权或以其他方式威胁美国安全的尖端技术。

据美国商务部称，希捷在 2020 年规则生效后约一年内向华为出货了 740 万块硬盘，成为华为的唯一硬盘供应商。据美国商务部表示，在新规定于 2020 年生效后，另外两家主要硬盘供应商停止了向华为发货。美国参议院商务委员会在一份关于希捷的 2021 年报告中表示，虽然他们的身份尚未确定，但西部数据公司和东芝公司是所称的另外两家。

美国商务部工业和安全局负责出口执法的助理部长马修阿克塞尔罗德在一份声明中表示，即使有法令在先，希捷继续向华为发送硬盘驱动器。“今天的挨罚就是后果。阿克塞尔罗德说，行政处罚是该机构历史上最大的一次，但尚没有触及至刑事案件。

不过，照希捷的解释，他们在外国制造的驱动器不受美国出口管制法规的约束，主要还因为它们不是美国科技设备的直接产品。希捷首席执行官戴夫·莫斯利在一份声明中说：“虽然我们认为在销售有争议的硬盘驱动器时我们遵守了所有相关的出口管制法律，但我们确定，现在挨罚是解决这个问题最好的行动方案。” .

在周三发布的命令中，美国政府批评希捷错误地解释了外国产品规则，希捷要求仅评估这些产品制造过程的最后阶段，而不是整个过程。

美国商务部称，希捷在中国、北爱尔兰、马来西亚、新加坡、泰国和美国生产硬盘，并使用包括测试设备在内的美国设备，这当然都应该遵守美国规定。

据路透社说，去年8 月，美国商务部向希捷发送了一封文件，警告该公司可能违反了出口管制法。这封信开启了大约八个月的谈判。路透社在 10 月份爆料了这封收费挂号信。

希捷的 3 亿美元罚款将在五年内每季度分期支付 1500 万美元，第一笔付款将于 10 月到期。美国商务部同意对希捷合规计划进行三项审计，并受到一项为期五年的暂停令，拒绝给予希捷出口特权。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅