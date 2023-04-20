印度人口超越中国，北京市民怎么看？

人口/ 中国与印度

在周四（4月20日）路透社的街采中，北京居民对印度超过中国成为世界第一人口大国的消息反应不一。点击以下内文视频，了解详情。

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01:06 印度人口超越中国，北京市民反应不一。 © Reuters

根据联合国周三（4月19日）公布的数据，印度已超过中国成为世界上人口最多的国家；到今年年中，印度人口将比中国人口多出近300万。

从事金融行业的40岁北京居民刘先生表示，他相信印度的人口增长不会对中国“产生重大的影响”。他解释称，如果看一下中国的经济和军事方面，我们比印度强，“这不是巧合”，“我们的经济实力也仍将超过印度”。

但在卫生部门工作的36岁北京居民王先生认为，人口增长将使印度在其他领域超过中国，并最终超过美国，成为全球超级大国。他表示：“人口的增加带来的就是创造经济的能力的增加，创造科技的能力增加，包括其他各个方面的能力都会提升。这直接影响到的就会是印度的国际地位。通过人口的增加，有可能影响到的就是印度未来替代美国，成为世界第一强国”。“我认为印度未来在经济方面，科技方面，军事方面很有实力超越美国”。

根据联合国的统计，印度人口在2023年中期将超过14.286亿，略高于中国的14.257亿。（路透社指出，此处统计的中国人口数字不包括香港、澳门和台湾）。

去年，中国人口数字下降，这是60年代的首次。这一历史性的转折具有重大意义，预计中国将迎来人口数字的长期下降，这对其经济、对世界都将产生深远的影响。

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