尹锡悦称台湾有事是全球之事遭中国批不容置喙 韩国迅即召见中国大使强烈抗议

韩国/台湾/中国

韩国外交部20日向跑口记者团发送通知称，第一次官（副部长）张虎镇当晚在位于首尔的外交部大楼召见中国驻韩大使邢海明，就中方对韩国总统尹锡悦涉台发言作出的评论提出强烈抗议。

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据韩联社今天报道称，韩国外交部召见中国大使抗议中方评论韩国总统尹锡悦涉台发言。据张虎镇指出，韩国总统提及国际社会反对依靠力量改变现状的通行原则，而中国外交部发言人却对此作出了无礼的评论，这是外交上的失礼行为。他强调，中方应努力不让此次事件给两国关系发展带来不必要的障碍。

韩国外交部稍早前向媒体分发立场文件就中方评论韩国总统尹锡悦涉台言论一事表示，不得不指出，这一评论是令人质疑中国国格的严重外交失礼。

尹锡悦在前一天刊登的路透社专访中就台海紧张局势表示，这种紧张因试图用武力改变现状而造成，韩国和国际社会一道反对这种改变。台湾问题不单纯是两岸之间的问题，就像韩朝之间的问题一样，其涉及范围已超出本地区，只能将其视为全球性问题。

对此，中国外交部发言人汪文斌当天在例行记者会上表示，解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人置喙。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。

路透社的报道称，韩国周四表示召见了中国大使，以抗议北京批评韩国总统尹锡悦在台湾问题上的言论。此举是在中国对韩国总统尹锡悦接受路透社采访就台湾议题发表言词激烈反驳之后发生的。

尹锡悦在接受路透社专访时表示，台湾紧张局势加剧是因为企图以武力改变现状，他反对这种改变。尹锡悦称，“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，而且和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”

据路透社称，在中美竞争问题上，韩国领导人显示谨慎行事，中国是韩国最大的贸易伙伴，但尹锡悦对台湾海峡的紧张局势发言显示更加直言不讳。

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