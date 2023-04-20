巴拉圭大选在即 反对党总统候选人质疑与台湾关系获益不够引台北困惑

台湾/巴拉圭/中国

巴拉圭即将举行总统大选。Efrain Alegre 领导中左翼的 Concertacion Nacional 联盟，在本月底的选举中与执政党候选人 Santiago Pena 在民意调查中势均力敌。Efrain Alegre质疑与台湾建交获益不大引发台湾困惑。新闻评论警告巴拉圭与台湾邦交关系不排除有警钟。

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台湾周四表示，对巴拉圭主要反对党总统候选人质疑与台北保持关系的好处感到困惑。据路透社今天报道称，此一争议就在另一个拉丁美洲国家洪都拉斯断绝与台湾关系，转而与中国建交一个月后推燃。

阿莱格里Efrain Alegre批评巴拉圭目前与台湾的外交关系可以追溯到 60 多年前，这使得向全球主要买家中国出售大豆和牛肉变得困难，他并表示巴拉圭没有从与台湾的关系中获得足够的利益。

台湾外交部长吴钊燮在台北对记者说，阿莱格里的公开评论“肯定引起了一些困惑”。吴钊燮称，“但我们在巴拉圭的同事与政党、阵营和候选人有着非常密切的联系。”他还说，“巴拉圭与台湾的关系源远流长，这种关系也非常稳定。我们会尽最大努力与巴拉圭保持外交关系。”

据路透社说，巴拉圭是与中国宣称拥有主权的台湾保持正式外交关系的仅有的 13 个国家之一，中国一直在加紧努力争取台湾剩余的盟友。

洪都拉斯上个月断绝了与台北的关系，转向北京。

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