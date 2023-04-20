梵蒂冈在与中国关系中的实质关切和香港主教的北京之行

天主教

北京 – 香港主教周守仁神父从4月17日开始访问北京， 整个行程一共5天。星期一，他在北京的西什库天主堂与李山主教一起主持了仪式。当天，周守仁主教呼吁北京和香港这两个教区加强交流与合作，以便更好地理解对方。他还引述教宗方济各的话说，路要一起走，要团结，不要分裂。

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周守仁主教访问北京的目的：了解情况

法国世界报说，香港主教访问北京的目的应该是去实地了解情况，然后向梵蒂冈报告。因为在2022年8月，北京任命了中国天主教爱国会的新的领导班子，他们要推动神学和圣经翻译的中国化， 世界报说，其实是习近平化。

梵蒂冈与北京的关系中的两个主要关切： 建交与主教任命权

就梵蒂冈与北京的关系，有两个方面引人注意。第一个方面是梵蒂冈在北京设立使馆的事。第二个方面是主教任命权的议题。

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教2022年9月16日对意大利“信使报”表示，把驻把梵蒂冈驻香港的宗座代表处搬到北京，这事梵蒂冈一直在提的失去，他们在等北京的消息，可是没有收到北京的答复。宗座代表处的地位低于教廷大使馆。但是如果从香港搬到北京，意味着梵蒂冈和中国恢复外交关系。

关于主教任命权议题， 梵蒂冈去年10月22日发表公告说： 圣座与中华人民共和国经过适当的协商和评估后，同意将2018年9月22日签署，2022年10月22日首次续签的关于主教任命的临时协议有效期再延长两年。

中国主教任命是北京与梵蒂冈的摩擦的焦点

主教任命过程中的矛盾时有发生。今年4月4日，中国把全国政协常委，天主教主教团主席沈斌从江苏调任到上海，接任上海教区主教。梵蒂冈表示，是通过媒体的报道才知道沈斌正式上任的。中国把沈斌从江苏调到上海也只是之前几天才知道的。 中国主教团由中国政府领导，据天主教“亚洲新闻”报道，梵蒂冈教廷不承认中国主教团。

2022年11月，中国单方面任命彭卫照为江西辅理主教。梵蒂冈抗议说，这件事没有体现梵蒂冈与中国双方目前的对话精神，没有旅行2018年9月22日签署的关于主教任命的临时协议。教宗希望类似事件不再发生，并期待有关当局就此予以适当的通告。

梵蒂冈与北京在主教任命上的摩擦程度有限

根据法国世界报引述亚洲天主教专家，人类学家 Michel Chambon 的说法， 彭卫照原来就是天主教地下教会的。把彭卫照任命为江西辅理主教可以看作是中国向梵蒂冈表达善意。 至于沈斌， 他是中国和梵蒂冈双方都认可的主教。这不是任命一个主教，而是把一个主教从一个教区调动到另一个教区。

梵蒂冈对于中国主教任命的基本观点

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教对梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网表示：历史告诉我们，在任命主教这一微妙且重要的问题上，圣座经常需要商定相关的程序，要考虑到一个国家的特殊情况。但在对教会实质和根本性的重大问题上，也就是说在任命合适及能胜任的牧师方面，从不马虎。协议中规定的程序是经过仔细斟酌的，考虑到了中国历史和社会的特殊性，以及教会今后在中国的发展。在这方面，我也要提到近几十年来天主教会团体所经历的许多痛苦，有时是令人心碎的情况。因此，考虑到国家当局所表达的要求和天主教会团体的需要，似乎是审慎而明智的。

2018年9月22日，圣座与中华人民共和国政府签署了关于《主教任命临时性协议》。这协议是“临时性的”，因为我们仍处在一个试验期。与以往那样，如此困难和棘手的情况需要有适当的时间来实施，以能检验效果并找出能改进之处。此外，正如我们所知，再加上新冠疫情给双方代表团的会面造成了可以理解的障碍，而代表团则是留意跟进和评估协议本身的执行情况。

基于这些原因，协议的有效期于2020年首次得到延长，现在又被再次延长两年。教宗方济各以决心、耐心和远见，决意继续这个行程，这不是幻想在人的尺度下找到完美，而是确实希望能确保中国天主教会团体，即使在如此复杂的环境中，也能有牧人的领导，他们应当得起且能胜任受托付的工作。

梵蒂冈关于主教任命的临时协议有效期再延长两年的考虑

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教表示：协议的核心当然也与巩固一种国家机构和文化方面的良好对话有关，但主要关系到在中国教会日常生活的实质性益。2018年9月22日，圣座与中华人民共和国政府签署了关于《主教任命临时性协议》。这协议是“临时性的”，因为我们仍处在一个试验期。与以往那样，如此困难和棘手的情况需要有适当的时间来实施，以能检验效果并找出能改进之处。此外，正如我们所知，再加上新冠疫情给双方代表团的会面造成了可以理解的障碍，而代表团则是留意跟进和评估协议本身的执行情况。

基于这些原因，协议的有效期于2020年首次得到延长，现在又被再次延长两年。教宗方济各以决心、耐心和远见，决意继续这个行程，这不是幻想在人的尺度下找到完美，而是确实希望能确保中国天主教会团体，即使在如此复杂的环境中，也能有牧师的领导，他们应当得起且能胜任受托付的工作。

历史告诉我们，在任命主教这一微妙且重要的问题上，圣座经常需要商定相关的程序，使其考虑到一个国家的特殊情况，但在对教会实质和基本重要的问题上，也就是说在任命合适及能胜任的牧人方面，却从不马虎。协议中规定的程序是经过仔细斟酌的，考虑到中国历史和社会的特殊性，以及随之而来的教会在中国的发展。在这方面，我也要提到近几十年来天主教会团体所经历的许多痛苦，有时是令人心碎的情况。因此，考虑到国家当局所表达的要求和天主教会团体的需要，似乎是审慎而明智的。

梵蒂冈 ： 临时协议生效以来取得的主要成果

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教表示： 最初6次的主教任命是本著协议精神进行，并按照所规定的程序，即由教宗最后定夺。

首批6位“地下”主教也获得了登记，因此他们的身份地位被正式化，作为主教得到政府机构的承认。这些看起来是小小的成果，但对于那些以信德眼光看待历史的人来说，在因过去事件受到伤害的教会共融逐渐走向痊愈的进程中，它们迈出了重要的步伐。

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