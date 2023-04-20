欧盟及人权奖促中方立即释放维权律师余文生夫妇

欧盟/中国/人权

2023年4月15日，中国维权律师余文生及其妻子许艳被北京公安以寻衅滋事罪刑事拘留, 欧盟及人权奖组织促中方放人。

中国维权律师余文生及其妻子许艳上周六被北京公安以寻衅滋事罪刑事拘留，欧盟对此表示「深切关注」，要求中方立即及无条件释放两人。

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曾於2021年颁发人权捍卫奖予余文生的恩纳尔斯奖(Martin Ennals Award)昨(19日)亦发声，要求中方立即释放余氏夫妇。不过，人权团体「国际人权服务」(缩写 IHRS)发言人Sarah Brooks在推特表示，从中国的人权纪录看来，单是发声并不足够，必须采取行动，让对方知道，打压人权是不可接受的。有关帖文同时标签欧盟对外行动署和欧盟委员会副主席兼欧盟外交和安全政策高级代表博雷利。

欧盟发言人Nabila Massrali昨日指出，余氏夫妇上周四(13日)应欧盟高层官员之邀，前往与欧盟访华代表团会晤途中被扣，已是不可接受；二人在两日後被正式拘捕，令人深切关注。她又说，众所周知，欧盟关注中国持续打压人权活跃分子及律师，并已在各个层面提出有关问题。

中国至今未承认刑事拘留余氏夫妇，外交部发言人汪文斌上周三在例行记者会上被问及二人被带走一事时，没有针对二人地回应，中国当局是依法办事。

不过，欧盟驻华代表团上周五在社交网站表示，余文生与许艳在前往与欧盟驻华代表团会面途中，被中国当局拘留，另外三名异见人士王全璋丶王宇和包龙军则被软禁在家，代表团已就此向中国外交部提出交涉。及至星期日，本台获得消息，余氏夫妇已被当局以寻衅滋事罪刑事拘留，但致电石景山八角派出所时，没人接听，其他传媒以传真查问，亦未获回应。

「寻衅滋事」罪定义宽泛，是中国政府惯常用以对付异见人士的「口袋罪」，一旦罪成，最高可被判处十年监禁。

上述维权人士被捕或被软禁，可能与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利和德国外长贝尔伯克访华有关。他们在本月13至16日访华三天，而五人则获邀会晤，但根据许艳推特上的片段，两人13日下午乘坐地铁前往德国大使馆途中，被多名便衣拦截，声称口头传唤二人，其后把二人带到八角派出所。

现年55岁的余文生，曾因为中国2008年奥运的知识产权事宜作出贡献而获北京市律师协会颁发「律师行业奥运工作突出贡献奖」，但因关注弱势社群和为他们维权，近年被针对丶拘留或批捕，2018年因倡议修宪被捕，其後被裁定煽动颠覆国家政权罪成，判监四年，去年3月刑满出狱。

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