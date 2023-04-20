美国众议院通过“打击境外不可信电信商法案”

美国众议院周三（4月19日）通过了一项“打击境外不可信电信商法案”（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act），以应对华为、中兴等中国厂商电信设备在全球造成的安全威胁。众议院以410:8的投票结果通过了该法案，两党各有4名议员反对，现在该立法将进入参议院。

广告 继续浏览后续

该法案指出，美国的国家安全受到美国盟友、合作伙伴和全球其它国家的电信安全所影响。鉴于移动网络和互联网的重要性，使此类服务极具诱惑力，容易成为“恶意影响和经济胁迫的有效工具”。

法案写道，基于这些企业与中共的密切联系，“华为技术公司和中兴通讯公司（以及任何此类实体的所有子公司或附属公司），都不应作为电信设备或服务的供应商”。

法案要求美国国务院，必须定期评估美国使馆、使馆员工，以及与美签订集体防御条例国家的网络安全，了解其使用中兴、华为设备的情况，并酌情向各国提供“外交和政治支持”，支持可信赖的电信商，推动有利美国国安的基础建设项目。

此外，法案还要求上市公司披露它们使用此类设备的情形。

该法案由民主党众议员苏珊‧威尔德（Susan Wild）与共和党众议员罗德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）共同提出的。威尔德指出：“这项法案的目的很简单：调查和应对中国电信公司在美国驻外大使馆和我们亲密盟友之间造成的漏洞。”

她说：“长期以来，中国电信巨头作为中国共产党的工具，对维吾尔族人民实施可怕的人权侵犯、进行大规模监视和间谍活动，并向世界各地的其它专制政权提供技术，但全世界对此一直袖手旁观。”

共和党众议员布莱恩‧马斯特（Brian Mast）在辩论中支持该法案，他说：“众所周知，中共将其掌握的每一种工具都作为武器，无论是知识产权、气球还是社交媒体应用程序。”

“这就是为什么像华为这样由中共控制的公司，会对我们的国家安全构成风险，以及为什么我们不允许自己、盟友或伙伴，被华为这种看似低成本、国家支持的电信公司所欺骗。”

“它可能看起来很便宜，但事实是成本比许多人意识到的要高得多”，马斯特说，“你付出的代价是让中共完全控制你的电信数据……它可以而且会利用这些数据来对付你。中共对此毫不掩饰。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅