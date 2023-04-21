世界气象组织报告：气候在持续变化 损失数十亿美元

气候变化/联合国/生态环境

世界气象组织4月21日周五发布年度报告称，从山峰到海洋深处，2022年气候变化均在继续。干旱、洪水和热浪影响了各大洲，造成了数十亿美元的损失。中国去年经历了自有全国记录以来范围最广、持续时间最长的热浪；破纪录的热浪也影响了欧洲。

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《2022年全球气候状况报告》指出，由于吸热温室气体达到了创纪录水平，陆地、海洋和大气发生了全球范围的变化。就全球温度而言，尽管在过去三年拉尼娜事件产生了冷却影响，但2015-2022年仍是有记录以来最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次达到了创纪录的水平，而且这一趋势还将持续数千年之久。南极的海冰下降到了有记录以来的最低水平，欧洲一些冰川的融化也达到了史无前例的水平。

气象组织秘书长塔拉斯表示，温室气体排放在继续上升，气候也在继续变化，同时，世界各地的人们在继续遭受极端天气和气候事件的严重影响。2022年，东非的持续干旱、巴基斯坦的破纪录降雨以及中国和欧洲的破纪录热浪影响了数千万人，导致了粮食不安全，推动了大规模迁移，并造成了数十亿美元的损失和损害。

在这一年里，与气候和天气有关的灾害性事件导致了流离失所人口新增，并使年初时已生活在流离失所中的9500万人中的许多人状况恶化。

《全球气候状况报告》于2023年地球日之前发布。其主要结论呼应了秘书长古特雷斯在地球日的致辞。

古特雷斯说：“我们必须加快步伐。我们需要加快气候行动，更深入、更快速地减少排放，将全球升温限制在1.5摄氏度。我们还需要大规模地增加对适应和复原力的投资，特别是对那些对造成危机的责任最小的最脆弱国家和社区的投资。”

根据气候报告：干旱笼罩了东非。连续五个雨季的降雨量都低于平均水平，这是40年来持续时间最长的一次。截至2023年1月，在干旱和其他冲击的影响下，整个地区有2000多万人面临严重的粮食不安全。

7月和8月破纪录的降雨导致巴基斯坦大范围洪水。1700多人死亡，3300万人受到影响，近800万人流离失所。总破坏和经济损失估计为300亿美元。

在夏季，破纪录的热浪影响了欧洲。在一些地区，极端炎热的天气与异常干燥的条件同时出现。在西班牙、德国、英国、法国和葡萄牙，与欧洲高温有关的超额死亡人数总共超过15000人。

中国经历了自有全国记录以来范围最广、持续时间最长的热浪，从6月中旬一直持续到8月底，导致了有记录以来最热的夏天，幅度超过0.5°C。这也是有记录以来第二个最干燥的夏天。

截至2021年，23亿人面临粮食不安全问题，其中9.24亿人面临严重的粮食不安全问题。据预测，2021年有7.679亿人面临营养不良，占全球人口的9.8%。其中一半在亚洲，三分之一在非洲。

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