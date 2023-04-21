中国外长:台湾海峡两岸都是中国的

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中国外交部长秦刚周五在上海说，台湾海峡两岸都属于中国的，中国维护其主权是正确和恰当的。

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路透社4月21日报道，中国外交部长秦刚星期五说，台湾海峡两岸都是属于中国的，中国维护其主权是正确和恰当的。

秦刚在上海的兰亭论坛上发表上述言论，他在论坛上讨论了从债务、全球经济和台湾等广泛的话题。

秦刚表示，"最近有一些荒谬的言论指责中国颠覆现状，破坏台湾海峡两岸的和平与稳定"。"这种逻辑是荒谬的，结论是危险的"。

秦刚说，"不是中国大陆，而是台独分裂势力和少数几个企图破坏现状的国家"。"在台湾问题上玩火的人最终会都会被烧死"。

在台湾总统蔡英文与美国众议院议长凯文-麦卡锡在洛杉矶会晤返回台北后，中国在这个自我统治的岛屿周围举行了军事演习。

路透社说，北京将民主治理的台湾视为自己的领土，台北政府强烈反对这一说法，北京并经常谴责台湾与外国领导人和官员之间的高级别会议。

据法新社说，中国外长秦刚周五在上海一个外交论坛上说 "我们经常听到一些奇怪的言论，声称中国正在藐视基于规则的国际秩序，试图通过武力或胁迫单方面改变台湾海峡的现状"。他说，"这种逻辑是荒谬的，其后果是危险的"。秦刚还抨击西方对台海现状的"定义"相当于"践踏中国的主权"。

法新社说，欧盟、美国和七国集团都警告北京不可改变将台湾与中国大陆分开的台湾海峡的现状，该海峡将台湾与中国大陆分开。

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