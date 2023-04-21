乌克兰国防联络会议：盟国向乌克兰运送坦克及军事培训加速进行

乌克兰/美国/德国/援助

50多个国家组成的乌克兰国防联络小组，在德国拉姆施泰因空军基地举行会议，重点讨论进一步协调支持乌克兰对抗俄罗斯。美国和德国4月21日周五宣布，美国制造的M1A1艾布拉姆斯主战坦克即将运抵德国，乌克兰士兵将接受操作艾布拉姆斯及豹式坦克的训练。

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美国国防部长奥斯汀表示，会议集中讨论三个议题，包括防空、弹药和后勤等辅助手段，强调国际社会对乌克兰的支持坚定并切实有效。

乌克兰总统泽连斯基表示，现在是北约给予乌克兰成员资格的时候。北约秘书长斯托尔滕贝格则表示，所有成员国都同意乌克兰将会加入，但现在的主要焦点是如何确保乌克兰取胜，如果没有主权独立的乌克兰，讨论成员资格并无意义。

路透社报道，德国周五宣布了一项协议，在波兰建立一个中心，专门负责修复部署在乌克兰的德国豹式坦克。

美军参联会主席米利在会后表示，“M1艾布拉姆斯坦克在交付之后将会有所作为"。

美国国防部长奥斯汀向媒体表示，艾布拉姆斯坦克将在未来几周运抵德国，之后乌克兰士兵将开始接受操作艾布拉姆斯坦克的培训。

一位不愿透露姓名的美国官员补充说，培训将持续大约十周，数百名的乌克兰士兵将接受培训。

德国国防部长皮斯托瑞斯宣布，乌克兰士兵在使用豹式坦克的培训在波兰展开后，将转往德国进行，德国承诺的80辆豹1或豹2坦克将在下季度结束前完成交付。

盟国还向乌克兰保证将继续坚定不移支持乌克兰，特别在防空系统及武器弹药方面加强援助。

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