乌克兰战争 为何中国将有机可乘俄罗斯弱势？

中国新任国防部长李尚福近日首次出国访问，地点选择了莫斯科。 根据法国研究人员马克·朱利安 (Marc Julienne) 博士在接受费加罗报的采访时指出，李尚福莫斯科之行目的是“威慑西方国家”。

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中国国家主席习近平访问莫斯科后不到一个月，他的新任国防部长就选择了俄罗斯作为他的首次出访国，周一17日？？？重申了他加强双边国防合作的“决心”。 李尚福在会见弗拉基米尔·普京时特别向其致意表示， “我们有着非常牢固的联系，超越了冷战时期的军事政治联盟，”

法国政治学与国际关系博士朱里安(Marc Julienne)目前是法国国际关系研究所（Ifri）的研究员，负责该所亚洲中心的中国问题研究，并在 法国国家东方语言文化学院(INALCO) 任教。

费加罗报提问：针对李尚福作为中国国防部长首的次出访，我们应该记住什么？

马克.朱利安回答： ——这是中俄双边关系延续性的一部分。 2022年2月4日，即乌克兰“特别军事行动”启动前三周，习近平在北京会见普京。 两国元首今年3月底在莫斯科再次会晤。 目的是在面对西方国家，尤其是美国时，中俄两国建立极其密切和威慑性的伙伴关系。

费加罗报：中国国防部长表示，他“决心”加强与俄罗斯军队的合作。 那么应该期待什么呢？

马克.朱利安：这些话与所发生重大事件的劝阻维度是一致的，但我相信有很大一部分是沟通交流。 这位部长承诺“促进军事和技术合作以及军事贸易”，但没有任何具体的宣布，关于乌克兰档案或武器交易方面的任何具体声明。

自乌克兰战争爆发以来，所有的目光都集中在这一点上：中国可能在乌克兰战区向俄罗斯提供军事援助。 美方已多次表达对此点的担忧。 中央情报局局长说，他“确信”北京有意提供武器。 但目前还没有证据支持这个想法。 从纯粹分析的角度来看，在我看来，这似乎与中国的利益背道而驰，中国从俄乌冲突的一开始就表现出退缩的态度：不承诺调解，就不会冒险明确支持俄罗斯。

费加罗报：就目前来说，中俄双方的防务合作目前包括哪些内容？

马克.朱利安：当涉及到军队之间的训练和训练时，它仍然相对肤浅的。 在技 术合作方面，传统上，俄罗斯向来是中国的主要武器供应国。 诚然，随着中国的越来越d强大，国防工业的这种平衡将逐渐减弱，但今天莫斯科仍然是北京的主要武器供应商。 防务合作特别是朝这个方向继续保持。

费加罗报：中国方面可以从这项合作中获得什么特别的好处？

马克.朱利安：在我看来，中国更有可能利用当前俄罗斯的弱势来谈判取得国防武器成本上的优惠让步，并从俄罗斯获得新的武器转让和新技术。 范围从空中预警雷达到太空科技空，包括反导弹和防空系统。 俄罗斯极其高性能的国土防空第三代地对空导弹系统 S-400系统已经转移给了中国。

在我看来，在分析中俄关系时，这一点似乎被低估了。 中国经常利用俄罗斯的国力衰弱迫使其转让迄今为止不愿提供的技术。

2014 年克里米亚战争后就是这种情况。在世界眼中，北京表明自己是打破弗拉基米尔·普京在国际舞台上明显孤立的重要伙伴，而且表现出来的愿望是公然的。 从那时起，两国在能源、太空和国防领域达成了重大协议。

中国人不仅仅是为了俄罗斯的利益行事。 他们共同的对手是美国，他们共同的战斗对象是西方价值观主导的国际秩序。 展示一个统一的反西方阵线符合他们的共同利益，其中加入了白俄罗斯或伊朗等几个国家。 但是，在这次军事合作中，我认为对外的展示甚于实际情况。

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